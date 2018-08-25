أهالي الطوابق بفيصل يستغيثون بالمسئولين.. تعرف على الأسباب

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يعاني العديد من قاطني شارع “الشهيد أحمد حمدي” القائمة في منطقة الطوابق بفيصل من طفح المجاري من وقت إلى أخرى بسبب وجود مشاكل في شبكات الصرف الصحي بتلك المنطقة.

ويعاني القاطنين في تلك المنطقة بصفة دائمة ومستمرة من طفح المجاري والتي تعد أزمة للأهالي، وأوضح الأهالي عند اتصالهم بالمسؤولين في الحي يتلقون وعود لكن دون جدوى، ودون حل لمشكلتهم.

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وقد ناشد أهالي شارع الشهيد “أحمد حمدي بمنطقة الطوابق بفيصل” المسؤولين بأن يساعدهم في إصلاح شبكات الصرف الصحي وإنقاذهم من التلوث الذين يعيشون فيه بسبب طفح المجاري إلى جانب الروائح الكريهة والتي تؤثر على صحتهم وصحة أطفالهم.

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