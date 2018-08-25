منحة أوروبية لتطوير خط قطارات أبو قير بالإسكندرية

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التفاصيل كاملة عن المنحة الأوروبية لتطوير خط قطارات أبو قير بالإسكندرية، وجاء عرض تفاصيل المنحة خلال الجولة التفقدية التي قام بها وزير النقل والمواصلات الدكتور هشام عرفات اليوم إلى محافظة الإسكندرية حيث تفقد قطار “خط أبو قير” في المسافة من “محطة مصر بالإسكندرية إلى محطة سيدي جابر”.

وقد دار حوار بين وزير النقل والمواصلات وبين الركاب حول خطط تطوير خط أبو قير الذي يقوم بنقل ما يقارب من أربعة وستين ألف راكب بصورة يومية خلال ستة وتسعين رحلة يومية.

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وقد أكد الدكتور هشام عرفات على أهمية تطوير خط أبو قير من أجل خدمة أهالي محافظة الإسكندرية، وخدمة السياحة الداخلية داخل الدولة المصرية، وأشار إلى أن وزارة النقل والمواصلات تقوم خلال الوقت الراهن بالعديد من المناقشات مع بعض المؤسسات الدولية من أجل تطوير خط أبو قير وتحويله إلى “مترو” أو “منوريل”، إلى جانب إجراء دراسة من أجل ربطه من “خط الرمل”.

وأوضح وزير النقل والمواصلات قائلاً “إن تلك المباحثات قد أثمرت عن موافقة البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية على منحة خاصة من أجل تحديث دراسات هذا خط أبو قير مقدارها تسعمائة وخمسين ألف يورو”.

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