مطار القاهرة يستقبل 2480 حاجًا للحج السريع على متن 12 رحلة جوية

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بدأ مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، استقبال أولى رحلات العودة لحجاج الحج السريع من الأراضي المقدسة بالسعودية إلى أرض الوطن بعد أدائهم مناسك الحج، حيث قامت شركة مصر للطيران بتنظيم 12 رحلة جوية بين مطار القاهرة ومطاري جدة والمدينة المنورة لعودة الحجاج، ونقلت نحو 2480 حاجا من حجاج الحج السريع.

هذا ولم يشهد المطار أي تكدسات للحجاج بالمطارات أو افتراش بصالات السفر أو تأخر في إقلاع الطائرات أثناء مرحلة ذهاب الحجاج إلى السعودية، وذلك بفضل التنسيق الجيد بين شركات السياحة والطيران والمطارات المصرية.

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إذ استقبل مطار القاهرة الدولي 12 رحلة جوية قادمة من الأراضي المقدسة ، وهم 9 رحلات من جدة نقلت 1860 حاجًا من حجاج الحج السريع، وثلاث رحلات قادمة من المدينة المنورة لعودة أكثر من 620 حاجا من حجاج شركات السياحة والأفراد والأجانب وبعثات عمل الهيئات والمؤسسات.

أما بخصوص رحلات غدا الأحد، فإنه من المقرر أن يستقبل مطار القاهرة نحو 9 رحلات جوية من جدة والمدينة المنورة لعودة ما يقرب من 1600 حاج من حجاج شركات السياحة وبعثات عمل الهيئات والمؤسسات وحج الأفراد والأجانب.

وصرح الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة جاهزة لتسيير جسرها الجوي في مرحلة عودة الحجاج من الأراضي المقدسة بعد ختام مناسك الحج.

وأكد الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن شركة مصر للطيران وضعت اللمسات الأخيرة لبدء مرحلة عودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن بتوفير الإمكانات كافة لضمان نجاح موسم الحج.

وأضاف أن بعثة الشركة عقدت اجتماعًا تحضيريًا ثانيا أمس الأول الخميس استعدادًا لبدء مرحلة العودة والتنسيق المتواصل بين قطاعات البعثة المختلفة.

جدير بالذكر أنه من المتوقع نقل ما يقرب من 68 ألف حاج فى موسم العودة، والذي يبدأ من غدًا الأحد، وينتهي 15 سبتمبر المقبل، من مطاري جدة والمدينة المنورة بزيادة عن السعة المقعدية في مرحلة السفر التي نقلت فيها الشركة 64 ألف حاجا لعودة الحجاج المسافرين على مصر للطيران سواء من المصريين أو حجاج دولتي مالي وفلسطين أو الحجاج الترانزيت من مختلف أنحاء العالم في أسرع وقت ممكن.