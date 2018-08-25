التضامن: بدء تفويج عودة حجاج الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن الإثنين المقبل

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صرح أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعي، أن اليوم السبت، تم عقد اجتماع مع مسئولي شركة مصر للطيران بمكة المكرمة للتنسيق بشان تفويج عودة حجاج الجمعيات الأهليةإلى الأراضي المصرية، الذين سيتم نقلهم عن طريق الجسر الجوى، على أن تكون أولى رحلات العودة يوم الاثنين المقبل 27 من الشهر الجارى من مكة المكرمة وفى يوم 29 من المدينة المنورة لافتًا إلى استمرار توالي رحلات العودة لأرض الوطن تباعا حتى 10 سبتمبر المقبل.

وأوضح عبد الموجود انة جرى الاتفاق مع إحدي شركات النقل الكبري بالمملكة العربية السعودية لنقل حقائب وأمتعة حجاج الجمعيات الأهلية من مقار إقامتهم سواء بمكة المكرمة أو المدينة المنورة إلى المطارات المقرر عودتهم منها مجانًا.

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ولفت رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعي، الي ان البعثة أرسلت لجنة كمقدمة إلى المدينة المنورة لمراجعه واستلام الفنادق التي سيقيم بها حجاج الجمعيات الأهلية فيها بعد ادائهم مناسك المشاعر الدينية مؤكدًا ان اللجنة اتجهت بعد تشكيلها بالكامل إلى المدينة المنورة بداية من أمس.

وأكد عبد الموجود انة تم تشكيل مجموعة عمل من البعثة بدأت عملها من صباح اليوم لإنهاء إجراءات سفر الحجاج من مطار المدينة المنورة قبل مغادرة كل فوج من أفواج حجاج الجمعيات الأهلية بـ 24 ساعة مشيرًا إلى أنه سيتم نقل حقائب وأمتعة الحجاج للمطارات قبل موعد إقلاع الطائرة بـ 12 ساعة مع إنهاء اجراءات سفر كل حاج على الرحلة نفسها.

ومن ناحيتها فإن غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، تتابع يومياً مع البعثة الإشرافية للوزارة للاطمئنان على الحجيج وتوافر جميع أوجه الرعاية والخدمات لهم خاصة كبار السن لافتة إلى أن الحالة الصحية للحجيج جيدة وأن جميعهم وصلوا على افواج من مني الي مقار اقامتهم بمكة المكرمة وهم بخير ويتمتعون بحالة صحية جيدة ويتم متابعة 6 حالات من الحجيج ممن يقومون بأجراء جلسات غسيل كلوى للتأكد من تلقيهم العلاج اللازم والرعاية الصحية المتكاملة.

وذكرت والي إنه سيتم تنظيم ندوات للحجاج بمقر إقامتهم بالمدينة من خلال بعثة الوعاظ من علماء الأوقاف المخصصين لمرافقة حجاج الجمعيات الأهلية لتقديم التوعية اللازمة لهم ومساعدتهم على إتمام مناسك الحج على الوجه الصحيح مؤكدة أنه تم تخصيص الرقم ( 00966563593425 ) لتلقي مقترحات وشكاوي الحجاج طوال فترة إقامتهم بالأراضي المقدسة.