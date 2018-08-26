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التفاصيل كاملة.. عن مشروع قانون إقامة مجلس قومي للأيتام، فقد قام مجلس النواب المصري بالاهتمام خلال الفترة الأخيرة بمشكلة الأيتام بلا مأوى، حيث طالب البرلمان بضرورة رعاية تلك الفئة من الأطفال والاهتمام بهم حتى لا يتم اغتيال براءتهم منذ الصغر.

وقد أعلن وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري النائبة مارجريت عازر أنها تقوم على إعداد مشروع قانون أيضا لإقامة مجلس قومي للأيتام من أجل تقديمة إلى اللجنة البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع.

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وأكدت أن مجلس النواب سوف يكون مسؤول عند دور الأيتام ورعايتهم بصفة دائمة وشكل دوري، ويعمل على تولي المسؤولية على جميع القائمين على هذا المشروع.

وأعلن ماجريت عازر “إن الأجندة التشريعية للجنة حقوق الإنسان خلال دور الانعقاد الرابع، سوف تتضمن ثلاثة مشروعات قوانين”، أشارت “إن من أبرز تلك القوانين التي سوف يتم مناقشها هو مشروع القانون الذي قد تم التقدم به من أجل رفع سن زواج الفتيات في المجتمع المصري إلى سن واحد وعشرين عاماً، ومشروع قانون الحبس الاحتياطي المتقدم به رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب علاء عابد”.

وأوضحت عضو لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب المصري النائبة هبة هجرس قائلة “إننا لدينا أكثر من تسعين مؤسسة من أجل رعاية الأيتام في جمهورية مصر العربية”.

وأوضحت “إن هناك عدد من النواب سوف تقدموا خلال أدور الانعقاد السابقة في البرلمان بعدد كبير من مشروعات القوانين من أجل إقامة مجالس قومية لكبار السن، وأطفال الشوارع، وغيرها من المجالس الأخرى منهم مشروعي قانون للأطفال”.

وأضافت هبة هجرس “أن المجلس القومي للأمومة والطفولة كان يؤدى أداء متميزاً خلال الفترة السابقة، حتى أصبح تحت مظلة وزارة الصحة والسكان، إلا أنه تم وأد هذا المجلس”.

وأكدت ” أننا نناقش حاليا إعادة استقلالية المجلس القومي للأمومة والطفولة بنصوص قانونية بهدف إعادة هيكلته لكى يقوم بدوره على أكمل وجه”، وأضافت ” أنها ضد تقسيم الأطفال لمجالس مختلفة لأنه شيئاً كارثياً، خصوصاً وأن الطفل طفل ويأتي من خلفيات مختلفة لأسباب مختلفة سواء أيتام أو أطفال الشوارع”.

وأضافت قائلة “أننا نتعامل من منطلق قانون الطفل واتفاقية الطفل العالمية، أن عدم وجود رعاية للأطفال المختلفة سواء كانوا أطفال أيتام أو شوارع جعل لدى البعض إحساس بضرورة أن يتم إنشاء مجالس قومية مختلفة”.

وطالبت بضرورة أن تكون هناك العديد من الوحدات المختلفة تحت مظلة “الطفل” داخل “المجلس القومي للأمومة والطفولة”.

وأعلن عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري النائب صبحي الدالي “أنا أؤيد مشروع القانون الذي تقدمت به النائبة مارجريت عازر بخصوص إقامة مجلس قومي للأيتام”.

وأشار “إن ديننا الحنيف نص على ذلك مصداقاً لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن كفالة اليتيم”، وأكد ” أننا نؤيد ضرورة رعاية الأيتام وتأسيس مجلس لهم لأنهم جزء من المجتمع المصري وواجب علينا أن نراعيهم ونهتم بهم”.

وأشار قائلاً “يكفي حرمان الأطفال الأيتام من حنان الأم والأب، وبالتالي لابد أن يحنو المجتمع عليهم ولا يشعرهم انهم ايتام حتى لا يكونون ناقمين على المجتمع”.

وأضاف “يجب أن يشعر اليتيم أنه جزء من المجتمع، وإن هذا المجتمع يتكاتف من أجله حتى يتعلم معنى الانتماء لبلده، مؤكدا أننا ننتظر تشريعا يحمى الأطفال الأيتام ويهتم بهم، وأن يتمول إنشاء المجلس المخصص لهم من خلال الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى”.

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