الصحة: زيادة أعداد أطباء الحجر الصحي لإنهاء الإجراءات الوقائية للحجاج القادمين

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أكدت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، أن الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، وافق على الطلب المقدم من الوزارة بزيادة أعداد أطباء الحجر الصحي المسافرين على متن طائرات مصر للطيران لإنهاء الإجراءات الوقائية للحجاج المصريين القادمين من الأراضي المقدسة، تخفيفًا على الحجاج، ولسرعة إنهاء الإجراءات لمنع تكدسهم بصالات الوصول.

وأوضح الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، أن أعداد أطباء الحجر الصحي تم زيادتهم للسفر على متن طائرات مصر للطيران للرحالات القادمة من السعودية بنحو 50% من الرحلات، مقارنة بالأعوام الماضية التى كان مسموحا لهم بالسفر بنسبة 14% فقط من الرحالات، لافتًا إلى أن هذا الإجراء سيسهم في سرعة إنهاء الإجراءات الوقائية، التى من ضمنها ملء الكارت الصحي للحجاج.

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وأشار “عيد” أن “الكارت الصحي” يحتوي على اسم الحاج رباعي، وعنوانه وبياناته الشخصية بالتفصيل، والذي من خلاله يتم متابعة الحاج لمدة أسبوعين عقب وصوله في محل إقامته من خلال فريق الطب الوقائي بكافة المديريات، حيث يتم تحويل أي مريض قد يظهر عليه أي أعراض مرضية أو من المخالطين له لأقرب مستشفى، مشيرًا إلى أنه تم ميكنة كافة غرف الحجر الصحي بالمطارات لإرسال كافة بيانات الحجاج الكترونيًا إلى الفرق الوقائية بالمديريات لمتابعة الحجاج.

وتابع رئيس قطاع الطب الوقائي، أن الوزارة تواصلت مع اللواء طيار أحمد جنينة، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، للموافقة على توزيع الكارت الصحي للحجاج العائدين من السعودية على متن “الطيران السعودي”، حيث وافق ورحب بالمقترح، تيسيرًا على الحجاج ومنع التكدس فى صالات الوصول، لافتًا إلى أن الوزارة وردت 20 ألف كارت صحي لتوزيعها على الطيران السعودي.