الحكومة: لم نتلق شكاوى من المواطنين طوال أيام عيد الأضحى

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أعلنت غرفة العمليات المركزية ، في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء ، اليوم السبت ، الموافق 25 أغسطس من العام الحالي 2018 ، أنها تابعت الموقف الداخلي في محافظات الجمهورية كافة ، طوال أيام عيد الأضحى المبارك ، للتأكد بشكل مستمر ، من توافر السلع في الأسواق ، وانتظام الخدمات في المرافق المختلفة ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختلفة ، على مدار اليوم وعلى جميع المستويات.

وجاء في تقرير غرفة العمليات المركزية ، في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء ، بشأن نتائج أعمالها على مدار أيام عيد الأضحى ، والتي تم تفعيل عملها ، بناء على طلب المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اعتبارا من يوم الإثنين الماضي ، الموافق 20 أغسطس من العام الحالي 2018 «وقفة عرفات» ، وحتى أمس الجمعة ، الموافق 24 أغسطس من العام الحالي 2018 ، للتعامل مع المواقف الطارئة والشكاوى ، طوال أيام عيد الأضحى المبارك ، حيث أكدت الغرفة ، أنها لم تتلق أي شكاوى من المواطنين ، طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

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وتابعت غرفة العمليات المركزية ، في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء ، أنها وبالتعاون وبالتنسيق مع الجهات المشاركة فيها ، اتخذت التدابير والإجراءات الاحترازية كافة ، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى ، في جميع المرافق الحيوية والخدمية ، على مستوى محافظات الجمهورية كافة ، منعا لظهور أي مشكلات أو طوارئ خلال فترة العيد ، مع الاستعداد التام والجاهزية ، لسرعة التعامل مع أي مشكلات قد تطرأ بشكل مفاجئ.

وأوضحت الغرفة ، أنها استمرت في أداء مهامها في الفترة ذاتها ، وذلك بحضور ممثلي وزارات «الدفاع ، الداخلية ، السياحة ، التضامن الاجتماعي ، النقل ، الصحة والسكان ، الطيران المدني ، الكهرباء والطاقة المتجددة ، البترول والثروة المعدنية ، والتنمية المحلية» ، فضلا عن ممثلي هيئة الإسعاف ، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

ووجّهت غرفة العمليات المركزية ، في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء ، باستمرار انعقادها لمتابعة موقف الحجاج المصريين ، في الأراضي المقدسة ، حتى عودة آخر فوج إلى الأراضي المصرية ، وانتهاء موسم الحج ، حيث ترفع اللجنة تقاريرا دورية بهذا الشأن ، إلى المهندس مصطفى مدبولي.

وذكرت الغرفة ، أن هناك 44 حالة وفاة طبيعية ، بين الحجاج المصريين في المملكة العربية السعودية ، فضلا عن حالة واحدة ، توفيت إثر حادث مروري ، ليصبح إجمالي عدد الوفيات حتى اليوم السبت ، 45 حالة ، من إجمالي 73 ألفا و82 حاجا مصريا ، ما بين سياحة وجمعيات وقرعة ، فضلا عن حالة واحدة مفقودة ، لحاج مصاب بمرض «ألزهايمر» ، وجار البحث عنه ، بالتنسيق مع السلطات السعودية.

ولفتت غرفة العمليات المركزية ، في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء ، إلى استمرار عملها ، في التنسيق والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية لبعثة الحج الرسمية في مكة المكرمة ، للاطمئنان على الحجاج المصريين ، وتذليل أي عقبات قد تواجههم ، وذلك بحضور ممثلي وزارات «الداخلية ، السياحة ، التضامن الاجتماعي ، النقل ، الصحة والسكان ، والطيران المدني» ، وغيرها من الجهات المعنية.

يذكر أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ، في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء ، مستمرة في عملها ، لتلقي شكاوى المواطنين على الخط الساخن 16528 ، أو عن طريق الموقع الإلكتروني اضغط هنا