تعرف على مواعيد فحص «فيروس سي» في المحافظات.. والسيسي: عالجوا المصابين فورا

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم السبت ، الموافق 25 أغسطس من العام الحالي 2018 ، مع وزيرة الصحة والسكان ، الدكتورة هالة زايد ، ومدير مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة ، اللواء بهاء الدين زيدان.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، السفير بسام راضي ، قال إن الاجتماع اليوم السبت ، تناول متابعة الاستعدادات الخاصة بميكنة المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل ، في محافظة بورسعيد ، ومدي جاهزية المستشفيات ، التي سوف تطبق نظام التأمين الصحي الجديد ، إضافة إلى الموقف التنفيذي لمبادرة إجراء مسح طبي ، للكشف عن «فيروس سي» لدى المواطنين ، وتوفير العلاج لمن تثبت إصابته بالمرض ، وإنهاء قوائم الانتظار لمرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة ، وما يستجد من مرضى جدد ، وكذا مستجدات تنفيذ مشروع تجميع وتصنيع مشتقات الدم ، وجهود الحكومة في توفير ألبان الأطفال ، والإجراءات التنفيذية لتوفير نواقص الأدوية ، وتطوير شركات إنتاج الدواء ، ورفع كفاءتها على مستوى محافظات الجمهورية كافة.

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وخلال الاجتماع ، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بسرعة الانتهاء من الاستعدادات الخاصة ، بالبدء في المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل ، إضافة إلى مراعاة اتساق عملية ميكنة المشروع ، مع خطط ميكنة مختلف مؤسسات الدولة ، وتوفير الإمكانات المتاحة لتجهيز المستشفيات ، التي سوف تطبق نظام التأمين الصحي الجديد.

ووجّه السيسي كذلك ، باستغلال عملية المسح للكشف عن «فيروس سي» ، التي تستهدف الكشف عن نحو 50 مليون نسمة ، والتي تعد أكبر عملية مسح طبي في العالم ، حيث تستهدف كذلك ، الكشف عن الأمراض غير السارية ، مثل «الضغط ، السكر ، والسمنة» ، بما يساهم في تعزيز الكشف المبكر عن هذه الأمراض ، والوقاية من انتشارها ، وعلاج المصابين بها في الوقت المناسب.

وتضمنت توجيهات الرئيس ، سرعة الانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة ، وذلك في إطار منظومة متكاملة ، والاستمرار في تنفيذ الإجراءات الخاصة بهذه المنظومة لمدة 3 سنوات مقبلة ، بغرض الحيلولة دون ظهور أي قوائم جديدة ، وتمهيدا لتولي المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل ، مسؤولية التعامل مع الحالات الطبية المماثلة ، على مستوى محافظات الجمهورية كافة.

ومن بين توجيهات الرئيس ، تكليفه لوزارة الصحة والسكان ، برئاسة الدكتورة هالة زايد ، بزيادة إنتاج ألبان الأطفال المنتجة محليا ، بهدف تفادي أي نقص في الأسواق ، على أن يتم توفيرها بسعر التكلفة ، في الصيدليات التابعة للشركة القابضة للأدوية ، والصيدليات الأخرى ، فضلا عن حجم إنتاج الألبان المدعومة الحالي.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، قال إن وزيرة الصحة والسكان ، الدكتورة هالة زايد ، أكدت خلال الاجتماع ، الانتهاء من تحديد الأطر الفنية ، لمنظومة ميكنة مشروع التأمين الصحي الشامل ، في محافظة بورسعيد ، فضلا عن وضع المواصفات الفنية المطلوبة ، موضحة أن إجمالي التكلفة التقديرية للمنظومة ، يبلغ نحو 300 مليون جنيه ، في حين يبلغ إجمالي التكلفة التقديرية الأولية للتشغيل والصيانة ، نحو 60 مليون جنيه سنويا.

وخلال الاجتماع ، استعرضت وزيرة الصحة والسكان ، الموقف الإنشائي لتأهيل وتجهيز المستشفيات والوحدات الصحية ، في محافظة بورسعيد.

وبشأن مبادرة إجراء مسح طبي ، للكشف عن «فيروس سي» ، لفتت وزيرة الصحة والسكان ، إلى تحديد منافذ تقديم عملية المسح ، سواء في الوحدات الصحية أو المستشفيات ، أو في بعض مراكز الشباب والعيادات المتنقلة ، وذلك بإجمالي 1304 مراكز ، فضلا عن توقيع بروتوكول ، تعاون بين وزارة الصحة والسكان ، والهيئة الوطنية للانتخابات ، بغرض توفير استخدام قاعدة بيانات الناخبين ، لتحديد المستهدفين من عملية المسح.

وقالت الدكتورة هالة زايد ، إنه من المقرر تنفيذ المبادرة ، في محافظات الجمهورية كافة ، وذلك بالتعاون مع جهاز الرقابة الإدارية ، ومختلف الجهات المعنية في الدولة ، ومنظمات المجتمع المدني ، وذلك وفقا للمراحل والجدول الزمني المرفق ، حيث يتم الاستعانة ببعض المتطوعين ، الذين سوف يتم إعدادهم وتدريبهم على عملية المسح ، دعما للقوى البشرية المنفذة للمبادرة.

وتحدثت وزيرة الصحة والسكان ، عن إجراءات الانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات ، والتدخلات الطبية الحرجة ، والتي نجحت حتى الآن ، في علاج نحو 54% من مرضى قوائم الانتظار ، مؤكدة أن العمل جار في الوقت الحالي ، لعلاج باقي المرضى خلال فترة زمنية وجيزة ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال الاجتماع ، استعرضت الدكتورة هالة زايد ، الموقف التنفيذي لمشروع جمع وتصنيع مشتقات البلازما ، والجدول الزمني للانتهاء من المشروع ، وذلك بالتعاون مع القوات المسلحة ، إضافة إلى إجراءات الوزارة لتأمين احتياطي استراتيجي من ألبان الأطفال ، وتوفيرها بالسوق المحلي ، والإجراءات الجاري اتخاذها ، لتطوير شركات إنتاج الأدوية ، وتشجيع مصانع الدواء المصري على تصدير منتجاتها ، إضافة إلى استراتيجية وزارة الصحة والسكان ، للحد من نقص الدواء في السوق المحلى ، والإجراءات المتخذة لتجنب حدوث أزمات في هذا الإطار.