كل ما تريد معرفته عن مشروعات الأسمنت والجرانيت العملاقة في بني سويف.. توفر 10 آلاف فرصة عمل

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افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في وقت سابق ، مشروع مجمع مصانع الشركة الوطنية للأسمنت ، ومجمع مصانع الرخام والجرانيت ، في محافظة بني سويف ، كما افتتح كذلك ، خطي إنتاج الأسمنت ، رقم (3 – 4) ، في مجمع العريش للأسمنت ، في محافظة شمال سيناء.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، 9 معلومات عن مشروعات الأسمنت والجرانيت العملاقة في محافظة بني سويف ، وهي كالتالي:

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1. بدأ العمل في مشروع الأسمنت والجرانيت في بني سويف ، في شهر مايو من العام 2016 ، وذلك بمشاركة 20 شركة وطنية وأجنبية.

2. شارك في بناء مشروعات الأسمنت والجرانيت العملاقة ، في محافظة بني سويف ، أكثر من 10 آلاف عامل. ومهندس

3. استغرق تنفيذ مشروعات الأسمنت والجرانيت العملاقة ، في محافظة بني سويف ، 18 شهرا كاملة.

4. يضم مشروع الأسمنت والجرانيت في محافظة بني سويف ، مجمعا صناعيا عملاقا ، يضم 4 مصانع أسمنت ، تنتج 20% من إجمالي إنتاج الدولة.

5. نُفذ مجمع الأسمنت ، على مساحة 5 ملايين متر مربع ، ويضم المجمع 6 خطوط إنتاج.

6. يوفر مشروع الأسمنت والجرانيت ، نحو 1800 فرصة عمل مباشرة جديدة ، وأكثر من 8 آلاف فرصة عمل غير مباشرة.

7. بخلاف مصانع الأسمنت ، يعد مجمع الرخام والجرانيت ، من المشروعات الرائدة في مصر.

8. أنشأ مجمع الأسمنت والجرانيت ، على مساحة 200 ألف متر مربع ، ويضم 5 مصانع رخام ، ومصنعي جرانيت.

9. تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الجرانيت والرخام ، في بني سويف ، 3.6 مليون متر مسطح ، من الرخام والجرانيت سنويا.

– أتاح المجمع 750 فرصة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة