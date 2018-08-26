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استعدادات بمطار القاهرة لاستقبال رحلات عودة الحجاج اليوم ، حيث يستقبل مطار القاهرة اليوم 12 رحلة جوية لعودة الحجاج، حيث تستقبل “الصالة الموسمية” في مطار القاهرة الدولي اليوم الموافق الأحد السادس والعشرين من شهر أغسطس الجاري حوالي أحد عشر رحلة جوية على متنها ما يقارب من ألفين وثمانين حاجاً قادمين من السعودية بعد أداء مناسك الحج.

وقد أعلنت مصادر مطلعة في مطار القاهرة الدولي “إن الصالة الموسمية المخصصة لرحلات الحج والعمرة، تستقبل تسع رحلات جوية قادمة من جدة على متنها ما يقارب من ألف وسبعمائة حاج، إلى جانب ثلاثة رحلات جوية على متنها ثلاثمائة وثمانين حاجاً، عائدين من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج”.

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وأوضح المصادر “إن معظمهم من حجاج السياحة، ووزارة العدل، التضامن المؤسسة، وقرعة تنازلات، وترانيت تورنتو، والجزائر، وعمل”، وقد تم تجهيز الصالة الموسمية في المطار باستعدادات خاصة من أجل استقبال الحجاج العائدين في رحلات العودة.

وقد تم إقامة “خيمة مكيفة” أمام صالة الوصول، إلى جانب الدفع بعدد زيادة من مقاعد الانتظار في الصالة الموسمية حرصاً من المسؤولين في مطار القاهرة الدولي لراحة المستقبلين من ذوي الحجاج، إلى جانب بعض من “المظاهر الاحتفالية” من البانرات الترحيبية التي قد تم وضعها في صالة المطار.

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