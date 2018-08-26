حقيقة زيادة سعر تذكرة حديقة الحيوان

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أعلن مدير عام حدائق الحيوان الدكتور “رشاد رحيم” “إن سعر تذكرة دخول حديقة الحيوان بقيمة 5 جنيهات فقط، ولا يوجد أي نية من أجل إدراج زيادة عليها”.

وأضاف الدكتور رشاد رحيم “حديقة الحيوان بتكسب، كما أنها هي المسؤولة عن الإنفاق على حدائق الحيوان الأخرى على مستوى جمهورية مصر العربية والتي يتراوح عددها حوالي 8 حدائق للحيوان”.

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وأوضح “إن هناك خطة موسعة لتطوير حديقة حيوان الجيزة لاستقبال أكبر عدد من الشباب”، وأشار “إن الهدف هو القضاء على السلوكيات الخاطئة التي يتبعها المواطنين، والتي تتمثل في إلقاء المخلفات في شوارع الحديقة على الرغم من توفير سلات للقمامة بكل مكان في الحديقة”.