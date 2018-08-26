البرنامج القومي لتوصيل الصرف الصحي إلى القرى المحرومة في مصر

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التفاصيل كاملة عن البرنامج القومي لتوصيل الصرف الصحي إلى القرى المحرومة في جمهورية مصر العربية، حيث أن هذا البرامج يتم تمويله من خلال قرض من “البنك الدولي” بقيمة مالية تصل إلى مليار دولار.

وتكلفة المرحلة الأولى من البرنامج القومي لتوصيل الصرف الصحي إلى القرى المحرمة تصل إلى خمسمائة مليون دولار، والمرحلة الأولى من البرنامج تهدف إلى توصيل الصرف الصحي إلى مائة وخمسة وخمسين قرية في ثلاثة محافظات من محافظات الدولة المصرية هي كالتالي:

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محافظة البحيرة.

محافظة الشرقية.

محافظة الدقهلية.

وتخدم المرحلة الأولى من البرنامج القومي لتوصيل الصرف الصحي إلى القرى المحرمة حوالي ثمانمائة وثلاثين ألف نسمة في قرى وكذلك نوابع وعزب المحافظات التي تمن ذكرها.

وتستغرق مدة المشروع حوالي خمس سنوات قد بدأت خلال عام 2016، ومن المقرر أن ينتهي البرنامج خلال عام 2020م، وسوف يتم تنفيذ حوالي مائة وسبعة وستين ألف وصلة منزلية جديدة لما يقارب من مائة وسبعة وستين ألف منزل داخل تلك القرى.

وقد أكد نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على توفير المبالغ المالية المطلوبة من أجل توصيل “الوصلات المنزلية داخل شركات المياه، وأضاف “أنه قد تم حصر وتوفير جميع قطع الأراضي المطلوبة من أجل تنفيذ البرنامج القومي لتوصيل الصرف الصحي إلى القرى المحرومة ومحطات الرفع ومحطات المعالجة”.

وقد تم الانتهاء بشكل كامل من إعداد المستندات والتصميمات من أجل طرح مائتين وسبعة وعشرين قرية موزعة على ثلاثة وأربعين عقد أعمال من إجمالي عقود البرنامج.

كما تم توقيع عدد من العقود مع بعض من “شركات المقاولات” من أجل تنفيذ مشروعات الصرف الصحي داخل القرى والتي سجلت إلى الوقت الراهن حوالي تسعة وخمسين عقداً.

وقد تم طرح وترسية ثلاثة عشر عقداً قد تم الانتهاء منها في المحافظات الثلاثة باستثمارات تقدر بحوالي 2,7 مليار جنيه مصري، وجاري طرح وتقييم أحد عشر عقداً أخر بحجم استثمارات تقدر بحوالي 2,2 مليار جنيه مصري.

وقد تم الانتهاء من ترسية أربعة عقود في “محافظة الدقهلية” من أجل خدمة اثنين وثلاثين قرية، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من طرح وترسية خمسة وعشرين عقداً أخر من أجل خدمة مائة وأحد عشر قرية يقطنها ما يقارب من خمسمائة وثلاثين ألف مواطن مصري قبل نهاية العام الجاري 2018 بتكلفة تصل إلى 5,3 مليار جنيه مصري.

وقد تم الانتهاء من ترسية ستة عقود في “محافظة الشرقية”، من أجل خدمة تسعة وعشرين قرية، ومن المتعين أن يتم طرح وترسية ستة عشر عقداً أخر من أجل خدمة ما يقارب من مائة واثنين قرية يقطنها ما يقارب من مائتين وستين ألف مواطن مصري قبل نهاية العام الجاري 2018، بتكلفة إجمالية قد تصل إلى أربعة مليارات جنيه مصري.

وقد تم الانتهاء من طرح وترسية ثلاثة عقود من أجل خدمة تسعة توابع وقرى في محافظة البحيرة، ومن المتعين أن يتم طرح وترسية ثلاثة عقود أخرين من أجل خدمة اثنى عشر قرية يقطنها ما يقارب من سبعة وسبعين ألف مواطن مصري قبل نهاية العام الجاري 2018، بتكلفة إجمالية متوقعة تصل إلى 1,1 مليار جنيه مصري.

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