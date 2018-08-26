«الفلاحين» تجهز لافتتاح منافذ سلع غذائية في 5 محافظات.. كيلو اللحم بـ85 جنيها

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انتهت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين ، برئاسة عماد أبو حسين ، من تجهيز منافذ بيع السلع الغذائية ، التي تم الاتفاق على افتتاحها ، مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي المصيلحي.

وفي بيان صحفي صادر عنها ، اليوم الأحد ، الموافق 26 أغسطس من العام الحالي 2018 ، أوضحت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين ، أنه تم الاتفاق على فتح منافذ بيع جديدة ، للسلع الأساسية والضرورية ، في الأماكن الأكثر احتياجات ، في محافظات الصعيد والوجه البحري ، بهدف التيسير على المواطنين ، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بشأن ضبط الأسعار ، والتخفيف على محدودي الدخل ، ومحاربة غلاء بعض السلع ، وبذل الجهود لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة ، في الأسواق ومنافذ البيع خلال الفترة المقبلة.

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نقيب الفلاحين ، قال في بيان النقابة ، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية ، استعانت بالنقابة العامة للفلاحين الزراعيين ، لمساعدتها في الوصول إلى القرى والعزب الأكثر احتياجا ، للسلع الغذائية في المحافظات المختلفة ، عن طريق فتح منافذ جديدة في هذه القرى ، لبيع السلع بأسعار مخفضة للتيسير على المواطنين.

وزاد عماد أبو حسين ، قائلا إن البروتوكول الذي وقعته النقابة العامة للفلاحين الزراعيين ، مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ، نص على فتح منافذ بيع جديدة ، لعدد من السلع ، مثل اللحوم والدواجن ، وذلك في محافظات «الأقصر ، الإسكندرية ، البحيرة ، كفر الشيخ ، والشرقية» ، بأسعار المجمعات الاستهلاكية المخفضة ، حيث جار طرح كيلو اللحم السوداني بسعر 85 جنيها للكيلو ، و45 جنيها لكيلو اللحم المجمد البرازيلي ، و90 جنيها لكيلو اللحم الضاني المبرد.

وأكد نقيب الفلاحين ، أن النقابة انتهت من تجهيز المنافذ كافة في المحافظات الخميس ، وتنتظر في الوقت الحالي ، سيارات وزارة التموين والتجارة الداخلية ، والشركة القابضة ، لبدء تفعيل بروتوكول التعاون بين النقابة والوزارة ، بهدف دعم الفلاح والمواطن البسيط ، بشأن السلع الغذائية الأساسية والضرورية ، التي يحتاجها المواطن بشكل رسمي ، لافتا إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية ، الدكتور على المصيلحي ، وعد النقابة بمزيد من التعاون المثمر مع الوزارة ، فيما يخص دعم المواطنين ، فضلا توفير السلع الغذائية لهم بأسعار مخفضة للغاية.