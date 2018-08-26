شروط جديدة لبرنامج تكافل وكرامة تعرف عليها.. وعقوبات للمخالفين

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أعلن نائب وزير التضامن الاجتماعي للحماية نيفين القباج “إن برنامج تكافل وكرامة هو منظومة حماية متكاملة تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي لرفع مؤشرات الأسرة ومساعدتها على الخروج من دائرة الفقر”.

وأضافت “إن منظومة الحماية تلك تضمن خلال الوقت الراهن ما يقارب من اثنين مليون ومائتين وخمسين ألف أسرة مصرية، وقد بلغت تكلفة برنامج تكافل وكرامة منذ انطلاقه وحتى الوقت الحالي حوالي واحد وعشرين مليار جنيه”.

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وأضافت “إن خمسة وثمانين في المئة من ذلك المبلغ قد تم تقديمها من خلال الموازنة العامة للدولة المصرية، وخمسة عشر في المئة منها من خلال البنك الدولي، وسوف تتحمل موازنة الدولة المصرية مع بداية العام المالي الجديد 2018/ 2019 ميزانية تكافل وكرامة بشكل كامل”.

وأضافت نيفين القباج في بيان صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي ” أنه يتم خلال الوقت الحالي العمل على دمج برنامج تكافل وكرامة، وبرنامج الضمان الاجتماعي ففي برنامج دعم نقدي واحد”.

وأوضحت “إن المرحلة القادمة سوف تشهد تنفيذاً للمشروطية الصحية والتعليمية في البرنامج، حيث سوف يتم تتبع التنفيذ بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الصحة والسكان”.

وأوضح “أنه خلال الوقت الراهن هناك ما يقارب من ستة آلاف رائدة ريفية ومكلفة خدمة عامة، تقوم بحملات توعية قبل البدء في التنفيذ خلال نهاية العام الحالي”، وقد أعلنت “إن نسبة مائة في المئة من أطفال تكافل وكرامة ممن في سن التعليم مدرجين في المدارس”.

وأوضحت “إن إجمالي أطفال برنامج تكافل وكرامة خمسة مليون طفل، منهم اثنين مليون طفل تحت سن الست سنوات، وسوف يتم التأكد على حصولهم على التطعيمات الدورية وانتظام الأم في متابعة الصحة الإنجابية، وأنه مع بداية تطبيق المشروطية حال عدم التزام الأسرة بالرعاية الصحية والتعليمية للأطفال سوف يتم خصم قيمة ثلاثين في المئة من استحقاقها، وسوف يتم إعادتها لها حال التزامها، وفي حال تكرار عدم الالتزام سوف يتم الخصم من جديد بشكل متوالي”.

وأوضحت “أنه من أجل استكمال منظومة الحماية ببرنامج تكافل وكرامة، قد قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإطلاق عددا من البرامج الموازية التي تعمل على عدد من المحاور، منها برنامج سكن كريم لتحسين البنية التحتية لمساكن الأسر الأولى بالرعاية، وبرنامج لا أمية مع تكافل، حيث تصل نسبة الأمية بين مستفيدي البرنامج من النساء إلى أكثر من 50% وبرنامج 2 كفاية والذى يعمل على الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة”.

وأكدت “إن الوزارة قد قامت بإطلاق برنامج فرصة من أجل توفير فرص عمل للقادرين على العمل من مستحقي برنامج تكافل وكرامة، حيث يوفر البرنامج سبعين ألف فرصة عمل إعلاء قيمة العمل وأهميته، كما أكدت نيفين القباج “أنه لن يتم وقف معاش تكافل وكرامة لأى شخص يلتحق بفرصة عمل بل سيعد داعما له”.

وأكدت على أن العمل ببرنامج “تكافل وكرامة” سوف يتم تبعاً لخرائط الفقر، وأضافت قائلة “إن مناطق الصعيد يمثل 71% من مستفيدي البرنامج، وقد نجح البرنامج في الخروج بعدد من النتائج منها قاعدة بيانات تضم خمسة وعشرين مليون مواطن، ومن المتوقع ارتفاعها ثلاثين مليون مواطن بنهاية العام 2018”.

وأوضحت “إن ميكنة برنامج تكافل وكرامة بالكامل تعمل على الحد من الفساد”، وأشارت”إلى أهمية دور لجان المسؤولية المجتمعية في عملية التحقق بالبرنامج، والتي جعلت من المجتمع شريكا أساسيا في تحديد المستحقين للحصول على الدعم”.

وأوضحت نيفين القباج “أنه قد تم الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة، وأنها سوف يتم صدور اللائحة قريباً، مترجمة كل المزايا التي قد نص عليها هذا القانون”.

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