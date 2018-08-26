تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين 27 أغسطس 2018

Advertisements

يسود طقس معتدل الحرارة ، غدا الإثنين ، الموافق 27 أغسطس من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون مائل للحرارة على الوجه البحري ، والقاهرة ، حتى شمال الصعيد ، حار على جنوب الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الأحد ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح ، على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة ، على شمال البلاد ، وتتكاثر على السواحل الشمالية للبلاد ، مع وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة هناك.

Advertisements

أما الرياح فتكون أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط على السواحل الشمالية ، وعلى جنوب البلاد وجنوب سيناء ، وتنشط كذلك على البحر الأحمر.

وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، لفت خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أن حالته تكون معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ، من متر ونصف إلى مترين ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية.

وعن حالة البحر الأحمر ، أوضح خبراء الطقس ، أن حالته تكون مضطربة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ، من مترين ونصف إلى 3 أمتار ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة غدا الإثنين ، الموافق 27 أغسطس من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، والتي جاءت كالتالي:

القاهرة ، الصغرى 26 درجة ، العظمى 34 درجة.

الإسكندرية ، الصغرى 26 درجة ، العظمى 30 درجة.

قنا ، الصغرى 26 درجة ، العظمى 37 درجة.

الأقصر ، الصغرى 26 درجة ، العظمى 38 درجة.

أسوان ، الصغرى 28 درجة ، العظمى 38 درجة.