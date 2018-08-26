تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين 27 أغسطس 2018

منذ 21 دقيقة أخبار مصر
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين 27 أغسطس 2018
الأرصاد الجوية

يسود طقس معتدل الحرارة ، غدا الإثنين ، الموافق 27 أغسطس من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون مائل للحرارة على الوجه البحري ، والقاهرة ، حتى شمال الصعيد ، حار على جنوب الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الأحد ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح ، على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة ، على شمال البلاد ، وتتكاثر على السواحل الشمالية للبلاد ، مع وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة هناك.

أما الرياح فتكون أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط على السواحل الشمالية ، وعلى جنوب البلاد وجنوب سيناء ، وتنشط كذلك على البحر الأحمر.

وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، لفت خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أن حالته تكون معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ، من متر ونصف إلى مترين ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية.

وعن حالة البحر الأحمر ، أوضح خبراء الطقس ، أن حالته تكون مضطربة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ، من مترين ونصف إلى 3 أمتار ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة غدا الإثنين ، الموافق 27 أغسطس من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، والتي جاءت كالتالي:

القاهرة ، الصغرى 26 درجة ، العظمى 34 درجة.

الإسكندرية ، الصغرى 26 درجة ، العظمى 30 درجة.

قنا ، الصغرى 26 درجة ، العظمى 37 درجة.

الأقصر ، الصغرى 26 درجة ، العظمى 38 درجة.

أسوان ، الصغرى 28 درجة ، العظمى 38 درجة.