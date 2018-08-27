دهب تجذب عدد كبير من الإشغالات السياحية لعام 2018

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استمرت نسبة الإشغالات السياحية في مدينة دهب السياحية منذ عطلة عيد الأضحى المبارك وإلى الوقت الراهن نسبة إشغالات مرتفعة بسبب إقبال المصريين على تلك المدينة السياحة.

وبعد أن تم تأجيل فترة الدراسة لمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي شرعت العديد من العائلات المصرية إلى المصايف ومنها مدينة دهب السياحية.

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وقد أعلنت “غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء” أن نسبة الإشغالات السياحية قد وصلت إلى قمتها خلال فترة عيد الأضحى المبارك نسبة تصل إلى خمسة وثمانين في المئة، بينما تصل نسبة الإشغالات في منطقة شرم الشيخ حالي سبعين في المئة.

وأشار إلى ارتفاع أسعار الغرف الفندقية فئة الفنادق خمسة نجوم، والسوبر ستار من خمسة ألف جنيه إلى سبعة ألاف جنيه، وقد تدفق عدد كبير من السياح اللبنانيين والأردنيين إلى مدينة طابا إلى جانب مجموعة من عرب 48 من الإسرائيليين، وقد سجلت نسبة الإشغالات السياحية بطابا 50%.

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