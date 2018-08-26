4 قرارات نشرت في الجريدة الرسمية اليوم.. أبرزها قرضان لـ«إنفلونزا الطيور» و«مترو الأنفاق»

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نشرت الجريدة الرسمية ، في عددها الصادر اليوم الأحد ، الموافق 26 أغسطس من العام الحالي 2018 ، عدة قرارات للرئيس عبد الفتاح السيسي ، يرصدها موقع «مصر 365» في تقريره التالي:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ، القرار رقم 443 لسنة 2017 ، الخاص بالموافقة على اتفاقية قرض ، بين الحكومة المصرية ، والبنك الإسلامي للتنمية ، بهدف المساهمة في تمويل إضافي ، لمشروع مكافحة إنفلونزا الطيور ، والموقعة بتاريخ 18 مايو من العام الحالي 2018 ، وذلك بعد موافقة مجلسي الوزراء والنواب.

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الجريدة الرسمية نشرت في عددها الصادر اليوم ، نص الاتفاقية ، التي تمنح مصر بموجبها ، قرضا قيمته 10 ملايين دولار أمريكي ، بغرض مكافحة إنفلونزا الطيور.

كما نشرت الجريدة الرسمية كذلك ، في عددها الصادر صباح اليوم الأحد ، الموافق 26 أغسطس من العام الحالي 2018 ، القرار رقم 148 لسنة 2018 ، بشأن تعيين أحمد إبراهيم أحمد محمد دسوقي ، مديرا عاما للشؤون القانونية في شركة النيل الوطنية للنقل النهري.

وكذلك ، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ، القرار رقم 99 لسنة 2018 ، بشأن الموافقة على اتفاق قرض ، لشراء 13 قاطرة للخط الثاني لمترو الأنفاق ، بين الحكومة المصرية ، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار ، والذي تم توقيعه في القاهرة ، بتاريخ 8 ديسمبر من العام 2015 ، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء ، ونشر القرار في الجريدة الرسمية.

ونشرت الجريدة الرسمية ، صباح اليوم الأحد ، الموافق 26 أغسطس من العام الحالي 2018 ، قرار وزير التموين والتجارة الداخلية ، الدكتور علي المصيلحي ، بشأن تعيين اللواء راضي عبد المعطي ، رئيس جهاز حماية المستهلك ، فضلا عن تعيين أيمن حسام الدين ، مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية ، نائبا غير متفرغ لرئيس جهاز حماية المستهلك.

القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية ، تضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة ، وهم المستشار عصام عبد العزيز ، نائب رئيس مجلس الدولة ، الدكتور أحمد عبد الظاهر عثمان ، ممثلا عن الاتحاد الاستهلاكي التعاوني ، سلوى شكري ، عن جمعيات حماية المستهلك ، جميلة محمد عابدين ، إسلام صلاح ، دعاء عبد الفتاح قنديل ، سعاد الديب ، الدكتور محمد الفيومي ، اللواء إسماعيل جابر ، ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة ، محمد جمال الدين ، ممثلا عن اتحاد الصناعات المصرية ، سمير الدمرداش ، علاء مرتضى ، من ذوي الخبرة ، أعضاء فى مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك ، وتكون مدة المجلس 3 سنوات ، تبدأ من تاريخ صدور القرار.