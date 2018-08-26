الأوقاف: غدًا بدء توزيع لحوم الأضاحي على المستحقين بالقاهرة والجيزة

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بدأت وزارة الأوقاف في حصر حصيلة بيع صكوك الأضاحي، وأعلن اليوم الأحد، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن حصيلة بيع صكوك الأضاحي حتى يوم 19 أغسطس بلغت نحو 37 مليون جنيه، وهو ما ينتج عنه توفير 400 طن لحوم أضاحي.

وأضاف جمعة أنه من المقرر الإعلان عن إجمالي المبالغ المجمعة نهاية شهر أغسطس الجاري، أو بداية سبتمبرالمقبل، فور الانتهاء من توريد جميع المبالغ المحصلة، وإيداعها بالحساب المجمع للوزارة في البنك المركزي المصري.

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وتابع وزير الأوقاف في تصريحاتٍ صحفية له، اليوم أن عملية توزيع لحوم الأضاحي ستبدأ من غدا الإثنين بمحافظتي القاهرة والجيزة، بواقع 10 أطنان، 6 منها بالقاهرة، و4 في الجيزة، وأن نقطة البدء والانطلاق ستكون في تمام الثانية عشرة ظهرًا بمسجد الرحمة بجوار ديوان عام الوزارة، مع التأكيد على توزيع هذه اللحوم على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية، في ضوء الإسهام المجتمعي لتوفير الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل.