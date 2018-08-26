الأرصاد تتوقع سقوط أمطار غدا الإثنين 27 أغسطس 2018

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قال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، الدكتور أحمد عبد العال ، إن البلاد سوف تشهد تحسنا في درجات الحرارة ، غدا الإثنين ، وبعد غد الثلاثاء ، على معظم محافظات الجمهورية.

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الأحد ، تحدث الدكتور أحمد عبد العال ، عن احتمال سقوط أمطار خفيفة جدا ، على السواحل الشمالية للبلاد ، وبعض محافظات الشمال على الوجه البحري.

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ولفت رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أن درجات الحرارة ، سوف تشهد غدا الإثنين وبعد غد الثلاثاء ، انخفاضا بمعدل درجة إلى 3 درجات ، حيث تكون السحب منخفضة ، تغطي الشمس في معظم الأوقات بسماء القاهرة.