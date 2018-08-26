بعد عامين من التقديم.. الإسعاف تعلن النتيجة النهائية لمسابقة تعيين 1600 سائق

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أعلنت هيئة الإسعاف المصرية عن النتيجة النهائية لمسابقة وظيفة السائقين، من خلال تعيين 1600 سائق، والتي استمرت اختباراتها على مدار عامين.

وطالبت الهيئة من المقبولين الذين تم اختبارهم في المراحل السابقة بالالتزام بأماكن ومواعيد تسليم الأوراق ومصوغات التعيين، كلا حسب المحافظة والميعاد المحدد له. ​

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وأكدت هيئة الإسعاف أنه لن يتم قبول أي متقدم لم يحضر أصول الأوراق المطلوبة، وضرورة إحضار عدد من الأوراق؛ منها: ​”أصـــــل المؤهل، وأصـــــل الرخصة، وبيان من المرور يفيد تاريخ أول إصدار للرخصة الدرجة الثانية لأصحاب الرخصة درجة ثانية” مطالبة الفائزين بالالتزام بأماكن ومواعيد المقابلات والحضور الساعة التاسعة صباحًا.

ويمكن للمتقدمين في المسابقة الاستعلام عن النتيجة من خلال إدخال الرقم القومي على الموقع التالي

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وكانت هيئة الأسعاف التابعة لوزارة الصحة، نشرت إعلان سابق منذ عامين ونصف تقريبا طلبت فيه 1600 سائق سيارة إسعاف عبر موقعها الإلكتروني

وجاءت الوظائف على النحو التالي:

1- 1200 فنى قيادة سيارة إسعاف طبية مجهزة “مؤهل متوسط – فوق متوسط”.

2- 400 سائق سيارة إسعاف طبية مجهزة “مؤهل إقل من المتوسط ـ الإعدادية”.

على أن يختص شاغل الوظيفة بقيادة سيارة الإسعاف ومساعدة مقدم الخدمة الإسعافية في تقديم الاسعافات الأولية ونقل المرضى والمصابين.

وكانت شروط التقديم:

1- توافر رخصة قيادة مهنية بالدرجة الأولى سارية أو درجة ثانية بأقدمية ثلاث سنوات.

2- أن يكون لائق صحيًا ويتمتع ببنية جسمانية قوية للقدرة على التعامل في نقل الحالات الإسعافية.

3– أن يكون ذكر ويحمل الجنسية المصرية.

4- لا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما.

5- خال من العوائق القانونية التي تحول دون الوظيفة.

6– اجتياز الدورة التدريبية للخدمات الإسعافية التي تتيحها الهيئة بعد اجتياز الاختبارات الفنية التي تعقدها الهيئة.