ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 50 حالة

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صرحت وزارة الصحة والسكان مساء اليوم الموافق يوم الأحد عن حالتين وفاة جديدة بين الحجاج المصريين في أراضي المملكة العربية السعودية ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة خلال موسم حج عام 1439 هـ حوالي خمسين حالة وفاة.

وقد أعلن رئيس البعثة الطبية للحج الدكتور محمد شوقي “أن حالات الوفيات التي وقعت اليوم للحاجة عصمت عبده أحمد حبيب البالغة من العمر واحد وسبعين عاماً من محافظة الغربية تابعت لحج السياحة، وقد توفيت في مكة المكرمة”.

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وأضاف “إن حالة الوفاة الثانية هي الحاجة جمالات السيد محمود عبدالواحد البالغة من العمر اثنين وستين عاماً، من محافظة المنوفية، تتبع حج الفرادي وقد توفيت اليوم في المدينة المنورة”.

وأكد الدكتور محمد شوقي “إن الحاجتين توفيتا إثر هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية”، وأوضح “إن غرفة الطوارئ في البعثة الطبية في مكة المكرمة قد تلقت بلاغاً بحالة الوفاة”، ولفت إلى أنه سوف يتم التنسيق مع السلطات السعودية المختصة من أجل استخراج شهادات الوفاة للحالات.