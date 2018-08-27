تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 27 أغسطس 2018

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يسود طقس معتدل الحرارة ، اليوم الإثنين ، الموافق 27 أغسطس من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون مائل للحرارة على الوجه البحري ، والقاهرة ، حتى شمال الصعيد ، حار على جنوب الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الإثنين ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح ، بينما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة ، على شمال البلاد ، وتتكاثر على السواحل الشمالية للبلاد ، فضلا عن وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة.

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وتكون حركة الرياح ، أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط كذلك على السواحل الشمالية ، وجنوب البلاد ، وجنوب سيناء ، وتنشط كذلك على البحر الأحمر.

وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، لفت خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أن حالته تكون معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ، من متر ونصف إلى مترين ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية.

وعن حالة البحر الأحمر ، أوضح خبراء الطقس ، أن حالته تكون مضطربة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ، من مترين ونصف إلى 3 أمتار ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الأحد ، الموافق 27 أغسطس من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، والتي جاءت كالتالي:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 34

وسط الدلتا 25 33

الإسكندرية 26 30

بلطيم 25 31

مطروح 23 29

السلوم 22 30

سيوة 23 35

بور سعيد 26 31

دمياط 26 30

العريش 23 31

رفح 22 30

الإسماعيلية 22 35

السويس 24 34

رأس سدر 25 34

نخل 18 32

نويبع 28 33

طابا 25 33

سانت كاترين 19 30

الطور 27 34

شرم الشيخ 29 36

الغردقة 30 35

مرسى علم 28 35

الفيوم 25 34

بني سويف 25 34

المنيا 26 35

أسيوط 24 35

سوهاج 25 35

قنا 26 37

الأقصر 26 38

أسوان 28 38

أبو سمبل 28 37

الوادي الجديد 28 38

شلاتين 25 32

أبو رماد 26 35

رأس حدربة 27 35

حلايب 27 34