32 قطارا مكيفا في الطريق للعمل بمترو الأنفاق.. تعرف على التفاصيل

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وقع وزير النقل والمواصلات ، المهندس هشام عرفات ، اتفاقية مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، الدكتورة سحر نصر ، بشأن تصنيع وتوريد قطارات جديدة مكيفة ، للخط الثالث لمترو الأنفاق.

ويرصد موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، 11 معلومة عن القطارات الجديدة المكيفة ، للخط الثالث لمترو الأنفاق ، وهي كالتالي:

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1. تهدف الاتفاقية الجديدة ، إلى شراء 32 قطارا مكيفا جديدا ، للعمل في الخط الثالث لمترو الأنفاق.

2. تتولى تنفيذ القطارات ، شركة «هونداي روتم» الكورية.

3. تعمل القطارات الجديدة ، في المرحلتين الثالثة والرابعة ، من الخط الثالث لمترو الأنفاق ، حيث يتم تنفيذهما في الوقت الحالي.

4. تبلغ قيمة القطارات المكيفة الجديدة ، 317.8 مليون يورو ، و640 مليون جنيه ، شاملة الضرائب.

4. يقدم الجانب الكوري ، قرضا ميسرا بفائدة 0.1% ، قيمته 243 مليون يورو ، وذلك من تكلفة القطارات.

5. يتم تسديد القرض الكوري ، خلال 33 سنة ، بعد فترة سماح 20 سنة.

6. تتولى الموازنة العامة للدولة ، تمويل باقي تكلفة القطارات الجديدة .

7. يتم توريد القطارات الجديدة ، خلال 76 شهرا من تاريخ تفعيل التعاقد.

8. نسبة المكون المحلي في القطارات الجديدة تكون 30% ، بحسب ما جاء في الاتفاقية.

9. يبدأ توريد أول 4 قطارات من التعاقد ، في نهاية العام المقبل 2019.

10. يتم توريد باقي القطارات تباعا ، وذلك بمعدل قطار كل شهر.

11. اتفاقية شراء القطارات الجديدة ، تأتي ضمن مناقصة محدودة ، طرحتها الهيئة القومية لمترو الأنفاق ، وتقدم لها شركتين ، أحدهما كورية والأخرى فرنسية.