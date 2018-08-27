تعرف على الإجراءات الجديدة لزيادة إنتاج قصب السكر.. 5 آلاف جنيه للمزارعين الملتزمين

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قرر مركز البحوث الزراعية ، في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، زيادة إنتاج محصول قصب السكر ، عن طريق بعض الإجراءات الجديدة ، التي يرصدها موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي.

1. نشر أصناف عالية الإنتاجية والجودة ، ومبكرة النضج ، وبديلا لصنف س (9).

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2. نشر صنف جيزة (3) ، لإعطاء إنتاجية كبيرة ، وتوفير المياه بنسبة 20%.

3. يتم تنفيذ برامج توعوية ، لتشجيع المزارعين الملتزمين بالأصناف الجديدة.

4. يتم دعم المزارعين الملتزمين بالأصناف الجديدة ، بـ5 آلاف جنيه عن كل فدان ، وذلك في شكل خدمات ، سواء حرث أو مكافحة الآفات.

5. إنشاء صندوق لدعم مزارعي القصب ، على أن تتحمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، 50% من تكلفة الصندوق ، وتتولى شركة السكر للصناعات التكاملية ، نسبة الـ50% الباقية.

6. صرف تقاوى صنف جيزة (3) بالتقسيط ، لمدة 5 سنوات ، وذلك بهدف تشجيعهم على استبعاد الأصناف منخفضة الإنتاجية ، وزراعة أصناف جديدة.

7. تحديد مدة بقاء محصول القصب في الأرض ، عن طريق الغرس الرئيسي بـ4 خلفات تالية للقصب على الأكثر ، بهدف رفع الإنتاجية من السكر في السوق المحلي.

8. في حال ترك خلفات أكثر من المحددة ، سوف يتم إزالتها على نفقة المخالفين ، وإعادة زراعتها من جديد.

9. يتم صرف مستلزمات الإنتاج للمخالفين نقدا ، وبأسعار تكلفتها الحقيقية ، من دون أي دعم من الدولة.