تعرف بالتفاصيل موعد الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة القاهرة

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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن غدًا الثلاثاء سيشهد بدء الكشف الطبي للطلاب الجدد للعام الجامعي 2018/2019 ، موضحًا أن الجدول الزمني وكيفية الإجراءات المتبعة تم عرضها بوضوح على الموقع الإلكتروني لجامعة القاهرة، كما تم وضع جدول زمني لجميع الكليات، بحيث يبدأ الكشف الطبي للطلاب الجدد ابتداءً من الغد الثلاثاء الموافق 28 أغسطس الجاري وينتهي في22 سبتمبر المقبل، علمًا بأنه ستخصص الفترة من 23 سبتمبر حتى 26 سبتمبر للطلبة الذين تخلفوا عن موعد الكشف الطبي المحدد لكليتهم في الجدول الزمني.

وأصدر رئيس جامعة القاهرة توجيهاته بضرورة تجهيز أماكن بمستشفى الطلبة لأولياء أمور الطلاب مع مراعاة الأعداد الكبيرة لطلاب كليات التجارة والحقوق والآداب على أن يتم تقسيمهم إلى مجموعات للكشف الطبى حسب الحروف الأبجدية.

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وشدد الخشت على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب الجدد وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم، لافتًا إلى أنه سيتم إنشاء ملف صحي لكل طالب من الطلاب الجدد يصاحبه طوال دراسته في الجامعة، وسيقوم فريق من الطلاب القدامى باستقبال زملائهم الجدد وإرشادهم .

وكانت جامعة القاهرة قد أطلقت خدمة التسجيل الإلكتروني للكشف الطبي للطلاب المستجدين، عبر موقعها وعرضت كيفية التسجيل في 5 خطوات وهي:

الخطوة الاولى

القيام بالتسجيل وملئ الاستبيان الطبى

الخطوة الثانية

الحصول على رقم الطالب (كود الطالب)

الخطوة الثالثة

الحصول على كود الدفع لرسوم الكشف الطبى عن طريق فوري وسيتم ارساله على رقم الموبيل والبريد الإلكتروني الذي تم كتابتهم في بياناتك

الخطوة الرابعة

القيام بطباعة الإستمارة والتوجه الى الكشف الطبى حسب الموعد المسجل فى الاستمارة

الخطوة الخامسة

التوجه الي اي منفذ من منافذ فوري لدفع الرسوم وقيتها 22 جنية (20 جنيه رسوم الكشف الطبى + 2 جنيه رسوم الخدمة) واحضار ايصال السداد عند التوجه للكشف الطبى.

ونوهت جامعة القاهرة عبر موقعها الإلكتروني على أنه لم يتم بعد رفع بيانات الطلاب المحولين إلى إدارة الجامعة، حيث أن الاعتماد النهائى للطلاب المحولين لم ينتهى بعد، مشيرة إلى أنه عليهم زيارة الموقع الإلكتروني مرة اخرى فى نهاية الأسبوع.

وأعلنت الإدارة الطبية بجامعة القاهرة مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة لعام 20172018 والملتحقين بكليات الجامعة عن طريق مكتب تنسيق القَبول بالجامعات في العام الجامعي الجديد 2018/2019، حيث يبدأ الكشف الطبي ابتداءً من يوم غد الثلاثاء لكليتي الطب البشري وطب الأسنان، ويوم 29 أغسطس للصيدلة، ويوم 30 أغسطس للهندسة، والأول من سبتمبر لكليتي الاقتصاد والعلوم السياسية والعلاج الطبيعي، ويوم 2 سبتمبر لكلية الإعلام، ويوم 3 سبتمبر لكلية الطب البيطري، ويوم 4 سبتمبر لكليتي الآثار والتخطيط العمراني، ويوم 5 سبتمبر لكليتي الزراعة والتمريض، ويوم 6 سبتمبر لكلية العلوم، ويوم 8 سبتمبر لكليات الحاسبات والتربية النوعية والتربية للطفولة المبكرة.

ويستكمل الكشف الطبي لكلية دار العلوم من حرف “أ” إلى “غ” يوم 9 سبتمبر، ومن حرف “ف” إلى “ي” يوم 10 سبتمبر، ويُقام الكشف الطبي لكلية التجارة على مدار 4 أيام، من حرف “أ” إلى “ذ” يومي 11 و12 سبتمبر، ومن حرف “ر” إلى “ق” يوم 13 سبتمبر، ومن حرف “ك” إلى “ي” يوم 15 سبتمبر، ويُقام الكشف الطبي لكلية الآداب على مدار 3 أيام من حرف “أ” إلى “ذ” يوم 16 سبتمبر، ومن حرف “ر” إلى “ق” يوم 17 سبتمبر، ومن حرف “ك” إلى “ي” يوم 18 سبتمبر، فيما يٌقام الكشف الطبي لكلية الحقوق على مدار 3 أيام من حرف “أ” إلى “ذ” يوم 19 سبتمبر، ومن حرف “ر” إلى “ق” يوم 20 سبتمبر، ومن حرف “ك” إلى “ي” يوم 22 سبتمبر، وتكون الفترة من 23 سبتمبر وحتى 26 من نفس الشهر للطلاب المتخلفين عن الكشف الطبي من كافة الكليات.

ويتم الكشف الطبي بمقر مستشفى الطلبة في ميدان الجيزة، على أن يكون من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحًا للطالبات، ومن الساعة 11:30 حتى الساعة 1:30 ظهرًا للطلبة.

ومن المقرر أن يقوم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، في الساعة الثانية عشرة ظهر غد الثلاثاء، بزيارة لمستشفى الطلبة بالجيزة، يتفقد خلالها إجراءات الكشف الطبي للطلاب.