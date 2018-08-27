قمة ثنائية وتوقيع مذكرات تفاهم.. السيسي يلتقي نظيره الفيتنامي في «الاتحادية»

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يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الإثنين ، الموافق 27 أغسطس من العام الحالي 2018 ، تران داي كونج ، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية ، وذلك في قصر الاتحادية ، مقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.

ويتحدث الرئيسان المصري والفيتنامي ، إلى وسائل الإعلام ، عقب انتهاء مباحثاتهما المشتركة ، بحسب ما أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، السفير بسام راضي.

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وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الإثنين ، قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الزيارة هي الأولى من نوعها ، لرئيس فيتنامي إلى مصر ، كما أنها علامة مهمة في تاريخ علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين ، حيث يشهد العام الحالي 2018 ، احتفال البلدين بمرور 55 عاما ، على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر وفيتنام.

وأوضح السفير بسام راضي ، أنه من المنتظر توقيع عدد من مذكرات التفاهم ، بين مصر وفيتنام ، فى مجالات التجارة والصناعة والاستثمار ، متابعا: «على الجانب السياسي ، فهناك تفاهما واتساقا بين مواقف مصر وفيتنام ، في العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».