مدبولي يبحث العلاقات المشتركة مع رئيس فيتنام ويترأس المجموعة الاقتصادية

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يلتقي المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الإثنين ، الموافق 27 أغسطس من العام الحالي 2018 ، تران داي كونج ، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية ، والوفد المرافق له ، وذلك لبحث العلاقات المشتركة ، وسبل التعاون بين مصر وفيتنام.

وبعد انتهاء لقاء رئيس مجلس الوزراء ، مع رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية ، يعقد المهندس مصطفى مدبولي ، اجتماعا مع المجموعة الوزارية الاقتصادية ، بهدف متابعة المشروعات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة ، وجهود جذب الاستثمارات.

وفي سياق متصل ، يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الإثنين ، الموافق 27 أغسطس من العام الحالي 2018 ، تران داي كونج ، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية ، وذلك في قصر الاتحادية ، مقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.

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ويتحدث الرئيسان المصري والفيتنامي ، إلى وسائل الإعلام ، عقب انتهاء مباحثاتهما المشتركة ، بحسب ما أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، السفير بسام راضي.