تعرف على توقعات «الأرصاد» للأحوال الجوية في مصر حتى نهاية الأسبوع

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توقع رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، الدكتور أحمد عبد العال ، استمرار التحسن في درجات الحرارة ، حتى نهاية الأسبوع الحالي ، لافتا إلى وجود انخفاض ملحوظ ، في درجات الحرارة بمحافظة الصعيد.

وفي مداخلة هاتفية للتليفزيون المصري ، قال الدكتور أحمد عبد العال ، إن التحسن الذي تشهده الأحوال الجوية في مصر ، تمثل في ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة ، إضافة إلى وجود أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري ، مرجعا سبب انخفاض درجات الحرارة في شهر أغسطس ، بمعدل درجتين إلى 3 درجات ، إلى التغيرات المناخية.

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ولفت رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أن نسب الرطوبة اليوم الإثنين ، أقل من أمس بنسبة 5%، ، وتوقع في الوقت ذاته ، عودتها إلى معدلاتها الطبيعية ، مع نهاية الأسبوع ، لتكون بين 80 و85 %.