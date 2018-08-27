6 مواد تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم.. تعرف عليها

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يستعد مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، لمناقشة قانون الإيجارات القديمة ، خلال دور الانعقاد المقبل ، حسب ما أكدت ، لجنة الإسكان في مجلس النواب.

موقع «مصر 365» ، يرصد في تقريره التالي ، أبرز المعلومات عن مشروع الإيجارات القديمة ، الذي يضم 6 مواد ، تهدف لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر ، وهي كالتالي:

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1. يقضي قانون الإيجارات القديمة ، بأن يسري عقد إيجار العين المؤجرة ، بعد وفاة المستأجر الأصلي الوارد اسمه في عقد الإيجار ، على أن يبقى فيها زوجه أو أولاده ، أو أي من والديه الذين كانون يقيمون معه ، وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ الوفاة.

2. يقضي قانون الإيجارات القديمة ، بأن يسري العقد على العين المؤجرة ، عند وفاة مستأجرها الوارد اسمه في عقد الإيجار ، قبل العمل بأحكام القانون ، ويبقى في العين ، من لهم الحق في البقاء فيها ، لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل بأحكامه.

3. إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني ، يظل العقد ساريا حتى بعد وفاة المستأجر ، ويستمر لصالح الذين يستخدمون العين من ورثته أو شركائهم ، أو أي ممن ورد أسمائهم في للفقرتين السابقتين ، في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي ، وذلك طبقا للعقد ، وفي كل الأحوال تسري عليهم المدد المبينة ، في الفقرتين السابقتين.

4. يلتزم المؤجر في جميع الأحوال ، بتحرير عقد إيجار خلال هذه المدة ، لمن لهم الحق في الاستمرار في شغل العين ، ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن ، بأحكام العقد كافة ، شرط ألا يكون لكل منهم وحدة سكنية ، بالملك أو الميراث أو الإيجار ، أو بأي وسيلة أخرى داخل الوحدة المحلية ، الكائن في دائرتها العين المؤجرة.

5. تطبق أحكام القانون المدني ، على العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر ، وذلك على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها ، دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

6. تلتزم الحكومة بتوفير وحدة سكنية ، لكل مستأجر أو لشاغل العين المؤجرة ، انتهى عقد إيجارها وفقا لأحكام القانون ، دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها ، إذا كان صافى الدخل لكل واحد منهم ، أقل من 1200 جنيه شهريا ، وهو قيمة الحد الأدنى للأجور.