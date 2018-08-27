الأقصر تستعد للموسم السياحي الشتوي بـ«175 كاميرا» للتسجيل والرصد

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تستعد محافظة الأقصر ، برئاسة اللواء محمد بدر ، للموسم السياحي الشتوي ، الذي ينطلق في الشهر المقبل ، عن طريق رفع درجة التأمين ، لخدمة وحماية السائحين الذين يتوافدون على المحافظة ، عن طريق مراقبة معابد وشوارع الأقصر ، ومزاراتها السياحية المختلفة ، وكل ميدان وشارع في المدينة ، بالاستعانة بغرفة عمليات كبرى في محافظة الأقصر ، لضمان أكبر قدر ممكن من التأمين والحماية للسائحين ، فضلا عن التدخل الفوري ، في حال وقوع أي أزمات في مدينة الأقصر.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، تفاصيل العمل في المحافظة الأثرية ، لتأمين المعابد والمتاحف المختلفة والحيوية في المحافظة ، عن طريق مشروع كاميرات المراقبة ، بهدف تأمين ضيوف الأقصر ، وهي كالتالي:

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1. بدأت محافظة الأقصر ، العمل في مشروع كاميرات المراقبة ، قبل 3 سنوات.

2. بدأت محافظة الأقصر ، الإعداد للمشروع ، بهدف الوصول لأعلى درجات التأمين ، في مزارات الأقصر السياحية والأثرية.

3. تهدف الكاميرات التي تم تركيبها في معابد ومتاحف محافظة الأقصر ، إلى رفع مستوى الخدمات الأمنية ، فضلا عن استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.

4. يهدف المشروع الجديد ، إلى مراقبة حركة المرور في شوارع محافظة الأقصر ، لتيسيرها أولا بأول ، على الأفواج السياحية القادمة لمحافظة الأقصر.

5. ترصد الكاميرات المنتشرة في شوارع ومتاحف ومعابد محافظة الأقصر ، أي مخالفات يرتكبها الخارجين عن القانون ، في شوارع الأقصر.

6. تنتشر أكثر من 175 كاميرا ، مجهزة للتسجيل والرصد على مدار الساعة ، في مختلف المواقع الرئيسية بمحافظة الأقصر.

7. ترصد الكاميرات التي تم تركيبها في الأقصر ، الشوارع والميادين ، ومحيط المعابد والمقابر الفرعونية ، والفنادق المهمة في محافظة الأقصر.

8. يوجد 9 غرف للعرض ، في جميع أجهزة محافظة الأقصر ، تظهر فيها الصور والرصد اللحظي لشوارع الأقصر ، والتي يتم عن طريقها ، مراقبة حركة الشوارع وإشارات المرور ، والمناطق والمزارات الأثرية.