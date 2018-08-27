التموين تصدر تعليمات هامة بشأن تطبيق صرف الخبز أون لاين

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صرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في إطار تعاونها مع “شركة تطبيقات الكروت الذكية” من أجل بدء تطبيق “نظام صرف الخبز المدعم أون لاين”، وقد أوضحت الوزارة أن هناك بعض من التعليمات المتعلقة بهذا الشأن.

بعض التعليمات المتعلقة بتطبيق صرف الخبز المدعم أون لاين

عدم ترك أي باتش على الماكينة.

رفع الباتشات المعلقة بصورة يومية بعد الانتهاء من فترة العمل.

الخروج من النظام بصورة يومية، وذلك من خلال استخدام اسم المستخدم وكلمة سر والضغط على رقم من أجل تأكيد الخروج من نظام صرف الخبز أون لاين.

على صاحب المخبز التوجه إلى المكتب التابع له العمل، في حالة وجود أي خطأ في رصيد الخبز المدعم سواء بالزيادة أو النقصان، حيث تقوم الإدارات بتلقي تلك الطلبات، ويتم تسليمها إلى الشركة قبل يوم عشرين من كل شهر ميلادي.

ويجب على صاحب المخبز أن يقوم بعلم رد للرصد، مع رفع الباتشات من الماكينة والخروج من النظام يومياً عند بدء التطبيق، ويتم تحميل أرصدة الخبز من الشبكة.

من أجل صرف الخبز يجب أن يتم سحب البطاقة عند ظهور رسالة “من فضلك اخرج البطاقة”، حيث أن سحب البطاقة قبل ظهور تلك الرسالة سوف يتم خصم الخبز ولن يقوم المخبز باحتسابه.

يجب أن يكون صرف الخبز المدعم في يوم واحد من كل شهر، من أجل الحصول على جميع نقاط الخبز، حيث أن المواطن في حالة صرفه يوم 10 في الشهر لن يحصل على الخبز، والنقاط للتسع أيام السابقة.

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