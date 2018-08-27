حقيقة زيادة أسعار الأدوات المكتبية خلال العام الجاري

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أعلن “بركات صفا” نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية “إن أسعار الأدوات المكتبية قد شهدت ارتفاع كبير هذا العام 2018 بنسبة تصل إلى عشرين في المئة”.

وأضاف “إن ارتفاع أسعار الأدوات المكتبية نتيجة الإجراءات الجمركية المتمثلة في صعوبة خروج البضائع من الجمارك”، وأضاف “إن المثمن بالجمارك هدفه زيادة الحصيلة الجمركية، وذلك من خلال المبالغة في سعر السلع بالجمارك، وهو ما أدى إلى زيادة أسعار الأدوات المكتبية”.

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وأشار “إن الكراريس والكشاكيل قد ارتفعت أسعارها هي الأخرى بسبب زيادة أسعار الورق خلال الفترة السابقة، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في الأسعار في جميع المنتجات الورقية في المكتبات داخل السوق المصري”.

وأشار “إن سعر طن الورق قد شهد ارتفاع عالمي، وهو ما كان له تأثير كبير بشكل سلبي على السوق المحلي في جمهورية مصر العربية”، وأضاف إن هناك عوائق أخرى في التجارة، وهي تأخير البضائع في الميناء، وخصوصاً أن خروج البضائع يستغرق وقتاً يتراوح ما بين خمسة وعشرين يوماً إلى ثلاثين يوماً، والمستورد هو من يتحمل دفع الأرضيات”.

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