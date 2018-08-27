شكاوى شركة الكهرباء.. طريقة تقديم شكاوى الكهرباء عبر الرسائل القصيرة

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خطوات تقديم شكاوى شركة الكهرباء عبر الرسائل القصيرة، حيث قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإدراج العديد من الخدمات من أجل التيسير على المواطنين لتقديم الشكاوى من خلال عدد من التطبيقات الإلكتروني من خلال زيادة الموقع الإلكتروني للوزارة أو من خلال الاتصال من أي هاتف محمول.

شكاوى شركة الكهرباء

وقد أعلنت شركة الكهرباء من أجل تحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين لتقديم الشكاوى الفنية وذلك من خلال الاتصال على الخط الساخن المخصص للشكاوى على مدار الأربع والعشرين ساعة طول أيام الأسبوع على الرقم “121”.

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وقد تم أيضا تخصيص تلك خدمة من خلال أحد الشركات المصرية المتخصصة في خدمة العملاء بهدف تقديم الخدمات إلى المواطنين تبعاً للمعايير العالمية، وقد تم تفعيل تلك الخدمة بشركات توزيع الكهرباء في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

كيفية التقدم بشكاوى للكهرباء

من خلال كتابة رسالة قصيرة، وإرسالها إلى رقم 91121، مع ضرورة أن تبدأ الرسالة برمز النجمة *، ثم رقم السداد الإلكتروني الموجودة على فاتورة استهلاك الكهرباء، وترك مسافة ثم كتابة أسم الشركة التابع لها العميل.

أو من خلال تحميل تطبيق شكاوى فواتير الكهرباء من الهواتف المحمولة.

وبعدها سوف يتم التواصل مع مقدم الشكاوى من أجل استكمال كافة البيانات الخاصة بشكوى العميل، وبعدها تقوم الشركة بفحصها والتواصل مع المواطن صاحب الشكوى وعرض الحلول المناسبة له.

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