الزراعة تصدر قرارات هامة خاصة بالمشروع القومي لأحياء البتلو

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أمر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عز الدين أبو ستيت بضرورة التواصل بصفة دائمة مع منتفعي المشروع القومي لأحياء البتلو، وعمل دراسات من أجل بحث المشاكل التي تواجههم على أرض الواقع.

وطالب بإيجاد الحلول والعمل على تذليل التي تقف حائلاً أمام منتفعي المشروع القومي لإحياء البتلو، سواء أكانت تلك العقبات خاصة بتنمية الثروة الحيوانية أو الثروة الداجنة أو خاصة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية.

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وقد أوضح الدكتور عز الدين أبوستيت قائلاً “لن أسمح باستخدام القرض إلا فيما خصص من أجله”، وقد أعلن نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة الدكتورة منى محرز أنها قد أصدرت تعليمات بالعمل على تكثيف لجان متابعة المنتفعين من المشروع القومي لإحياء البتلو في جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

وأكد قائلة “إن لجان المتابعة سوف تقوم بمتابعة الحالة الصحية العامة للمواشي، والتأكد من وجو الحيوانات بالأرقام المسجلة بها والمؤمن عليها”، وأضافت “أنه حتى الوقت الراهن قد تم إقراض ثلاثة آلاف ومائتين وعشرين مستفيد جميعهم من صغار المربين، ومن شباب الخريجين، والسيدات لحوالي 2282 رأس ماشية بقيمة تصل إلى نحو 43,425,000 جنيه في حوالي واحد وعشرين محافظة من محافظات الوجه القبلي والبحري”.

وأوضحت “إن المشروع القومي لإحياء البتلو شمل تمويل رؤوس الماشية للتسمين من الأبقار، والجاموس معًا لأول مرة، بفائدة بسيطة متناقصة خمسة في المئة، ولمدة سنة على الأكثر”.

وأكدت “أن تلك الفائدة تعد أقل فائدة بنكية، وأكدت على تحصين وترقيم وتسجيل المواشي إلى جانب التأمين على الحيوانات ضد السرقة، والسطو، وخيانة الأمانة، وحوادث الحريق، والذبح الاضطراري، والنفوق لأي سبب وبائي”.

وأعلن رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة الدكتور طارق سليمان “إن لجان المتابعة للمشروع القومي لإحياء البتلو، يتضمن ممثلين من قطاع تنمية الثروة الحيوانية، والثروة الداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، أو المحلية من مديريات الطب البيطري، والزراعة في مختلف محافظات الدولة المصرية، وقد تكون من محافظات أخرى غير محافظات المنتفعين من أجل ضمان الحيادية الشفافية في الرقابة والمتابعة”.

وأشار “إن القرار الوزاري الذي نص على منع ذبح عجول البقر والجاموس قبل وزن أربعمائة كيلو جرام، أدى إلى زيادة في إنتاج اللحوم، حيث كان العجول والجاموس تذبح على متوسط وزن مائة كيلوجرام، وبنسبة تصافي أقل من خمسين في المئة لتعطي خمسين كيلو جرام لحم على أقصى تقدير”.

أكد “إن ذبح العجول والجاموس بوزن أربعمائة كيلو جرام بنسبة تصافي تصل إلى ستين في المئة لتعطي لحوم تصل إلى مائتين وأربعين كيلو جرام أي ما يعادل خمسة أضعاف كمية اللحوم الناتجة من ذبح نفس الرأس تقريباً”.

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