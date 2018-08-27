الطب الوقائي تعلن تفاصيل الكارت الذكي للحجاج

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الكارت الذكي للحجاج ، أعلن رئيس قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة والسكان الدكتور علاء عيد “أنه في إطار تطوير منظومة الحجر الصحي في المطارات من أجل التسهيل على المسافرين، إلى جانب منع التكدس في مواسم الحج والعمرة، تم ميكنة الخدمات في مكاتب المطارات”.

وأوضح “أنه في إطار تعاون القطاع مع وزارة الطيران قد تم الاتفاق على صعود أطباء الحجر الطبي على متن الطائرات من أجل إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالحجاج قبل نزولهم إلى المطار بواقع خمسين في المئة من إجمالي عدد رحلات الطيران”.

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وأوضح “أنه قد تم التواصل مع سلطات المملكة العربية السعودية من أجل توزيع الكارت الذكي على الحجاج في مطارات المملكة، وهو ما تمت الموافقة عليه بشكل فعلي مما سوف يساعد على انتهاء حالة الزحام الشديد التي كانت موجودة خلال السنوات السابقة”.

وأضاف الدكتور علاء عيد “إن فائدة الكارت الذكي في أنه سوف يتم من خلاله وضع البيانات الكاملة لكل حاج، أمام مسؤولي الحجر الطبي، وكذلك يتم متابعة لمدة أسبوعين بعد وصوله، من خلال إرسال البيانات الخاصة بالكارت إلى مديرية الشؤون الصحية التابع لها الحاج، ورصد أي أعراض قد تظهر عليه خلال تلك المدة”.

وأعلن عن إشادته بالدور الذي تقوم به وزير الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، ومسؤولي وزارة الطيران واللواء طيار “أحمد ماهر جنينة” رئيس الشركة القابضة للطيران على ما قد تم بذله من مجهودات في وضع إجراءات من أجل منع تكدس الحجاج في المطارات، وتوفير جميع سبل الراحة لهم.

وأضاف “أن مكاتب الحجر الصحي قد بدأت في التعامل بشكل مباشر مع العائدين من الحجاج منذ بداية عودتهم خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، ولكن التعامل الفعلي قد بدأ في يوم السادس والعشرين من شهر أغسطس لعام 2018، حينما وصل إلى الوقت الراهن حوالي سبعة وعشرين ألف حاج قد تم الانتهاء من إجراءات وصولهم بكل يسر وسهولة ودون وقع أي تكدسات”.

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