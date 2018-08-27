تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 28 أغسطس 2018

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يسود طقس معتدل الحرارة ، غدا الثلاثاء ، الموافق 28 أغسطس من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون مائل للحرارة ، على الوجه البحري ، والقاهرة ، حتى شمال الصعيد ، حار على جنوب الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الإثنين ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح ، على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة ، على شمال البلاد ، حيث تكون متكاثرة على السواحل الشمالية ، فضلا عن وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة هناك.

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وبالنسبة للرياح ، أشار خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أن أغلبها تكون شمالية غربية معتدلة ، تنشط كذلك على جنوب سيناء ، وشمال الصعيد ، والبحر الأحمر ، وخليج السويس ، ما يؤدي بدوره ، إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة غدا الثلاثاء ، الموافق 28 أغسطس من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، والتي جاءت كالتالي:

القاهرة ، العظمى 34 درجة ، الصغرى 25 درجة.

الإسكندرية ، العظمى 31 درجة ، الصغرى 27 درجة.

مطروح ، العظمى 31 درجة ، الصغرى 24 درجة.