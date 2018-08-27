في ختام القمة المصرية الفيتنامية.. زيارة تاريخية و7 مذكرات تفاهم واتفاق تآخ

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عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الإثنين ، قمة ثنائية مع نظيره الفيتنامي ، تران داي كونج ، في قصر الاتحادية مقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة ، شهدت بحث سبل تعزيز العلاقات بين مصر وفيتنام ، إضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين.

وشهدت مباحثات الرئيسين ، جلسة ثنائية مغلقة ، تلتها جلسة أخرى موسعة ، شارك فيها السفير سامح شكري ، وزير الخارجية ، والدكتورة سحر نصر ، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، والمهندس طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية ، والدكتور خالد عبدالغفار ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، والدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، والدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، والدكتور عز الدين أبو ستيت ، وزير الزراعة ، والمهندس عمرو نصار ، وزير التجارة والصناعة.

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وبعد انتهاء جلسة المباحثات ، عُقد مؤتمر صحفي بين الزعيمين ، أعرب خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي ، عن ترحيبه بزيارة نظيره الفيتنامي في مصر ، قائلا إنه أخ وضيف عزيز على مصر ، كما نقل إليه تحية الشعب المصري ، الذي يكن للشعب الفيتنامي أصدق معاني الود والاعتزاز ، والإعجاب بمسيرته التحررية والتنموية.

وزاد الرئيس: «زيارتكم الكريمة لمصر ذات أهمية خاصة ، كونها أول زيارة لرئيس فيتنامي لبلادنا ، منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين قبل 55 عاما ، وتأتي أيضا بعد أول زيارة لرئيس مصري لهانوي ، تلك التي أجريتها في سبتمبر 2017».

وأضاف السيسي: «الزيارتان التاريخيتان ، واللقاءات التي تُعقد بين قيادات الدولتين في مناسبات عِدّة ، تمثل تأكيدا لاهتمام بلدينا بتعزيز العلاقات بينهما ، ورغبتهما في استثمار الإمكانات الهائلة التي تتمتعان بها ، لما فيه صالح شعبيهما» ، وتابع: «عقدتُ والرئيس جلسة مباحثات مثمرة ، تناولت سُبل تدعيم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على الأصعدة كافة ، فضلا عن التعاون في إطار المؤسسات الدولية ، كما استعرضنا القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك ، وبحثنا العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية وسبل مكافحة الإرهاب ، وفتح الأسواق الفيتنامية أمام الصادرات المصرية ، وتنشيط التبادل السياحي والثقافي».

واستطرد الرئيس: «لمست اتفاقا بين توجهات الدولتين لتحقيق الاستقرار والأمن والسلام ، وما توليه مصر وفيتنام من أولوية قصوى لتحقيق التنمية الاقتصادية ، وهنا أؤكد الاهتمام الذي نوليه لدعم علاقاتنا مع فيتنام ، لما لها من ثقل إقليمى بارز وإمكانيات كبيرة ، وأؤكد تقديرنا لدعم فيتنام انضمام مصر لاتفاقية الصداقة والتعاون مع رابطة الآسيان ، ما يدفع العلاقات مع دول الرابطة إلى آفاق جديدة ، فضلا عن تعزيز التعاون معها في مختلف المجالات ، والاستفادة من تجارب الدول التنموية الرائدة».

وأعرب السيسي كذلك ، عن ترحيبه بتكثيف التعاون والتنسيق مع فيتنام ، خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي في العام 2019 ، بما يحقق مصالح بلدينا والقارتين الإفريقية والآسيوية.

بدوره ، وجه الرئيس الفيتنامي تران داي كوانج ، الشكر للرئيس السيسي على حفاوة الاستقبال ، مؤكدا أن زيارته لمصر ، تأتي بالتزامن مع احتفال البلدين بمرور 55 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وتابع رئيس فيتنام خلال كلمته في المؤتمر الصحفي ، أن المباحثات مع السيسي كانت ناجحة ، حيث تم الاتفاق على تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية.

وبشأن العلاقات السياسية ، أكد الرئيس الفيتنامي ، الاتفاق على مواصلة تقاليد الصداقة بين البلدين ، من أجل السلام والاستقرار في المنطقة ، فضلا عن تعزيز تبادل الوفود رفيعة المستوى ، والتعاون في المجال الأمني والمحافل الدولية ، وحركة عدم الانحياز والمنظمات الفرنكفونية.

وأكد تران ، تصميمه على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين ، وزيادة قيمة التعاون التجاري إلى مليار دولار أمريكي قريبا ، وتبادل المعلومات في البيئة وفرص الاستثمار في البلدين ، وتعزيز الاستثمار في النفط والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة ، لافتا إلى جاهزية بلاده ، لتقديم التسهيلات لرجال الأعمال المصريين.

وشهدت قمة الرئيسين المصري والفيتنامي ، توقيع 7 مذكرات تفاهم ، واتفاق تآخٍ بين البلدين ، وهي مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي المصري ونظيره الفيتنامي ، وقعها من الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري ، ومن الجانب الفيتنامي نائب وزير الشؤون الخارجية.

كما شهد اللقاء كذلك ، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية ، ووزارة المالية الفيتنامية ، بهدف التعاون في مجال الاستثمار والتمويل والبورصة ، وقعها من الجانب المصري الدكتورة سحر نصر ، ومن الجانب الفيتنامي وزير المالية.

وتناول اللقاء أيضا ، توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال البترول والغاز والبتروكيماويات ونقل التكنولوجيا ، وقعها من الجانب المصري المهندس طارق الملا ، ومن الجانب الفيتنامي وزير التجارة والصناعة.

وشهد الرئيسان توقيع مذكرة تفاهم ، للتعاون في مجال تجارة الأرز ، وقعها من الجانب المصري وزير التموين والتجارة الداخلية ، ومن الجانب الفيتنامي وزير التجارة والصناعة ، فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم ، للتعاون في مجال الزراعة ، وقعها من الجانب المصري الدكتور عز الدين أبو ستيت ، ومن الجانب الفيتنامي وزير الزراعة.

وأيضا شهد الرئيسين ، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الترويج للصادرات ، وقعها من الجانب المصري المهندس عمرو نصار ، ومن الجانب الفيتنامي وزيرة التجارة ، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم ، للتعاون في مجال المعالجات التجارية ، وقعها وزيرا التجارة والصناعة من الجانبين المصري والفيتنامي ، فضلا عن توقيع اتفاق تآخٍ بين محافظة الأقصر ومدينة «دي من بن» الفيتنامية ، وقعها من الجانب المصري محافظ الأقصر ، ومن الجانب الفيتنامي رئيس اللجنة الشعبية لمقاطعة «دي من بن».