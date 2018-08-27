هيئة شومان للباحثين العرب تعلن عن فوز 3 علماء مصريين

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صرحت “الهيئة العلمية لجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب” اليوم الموافق الاثنين عن الفائزين في دورة عام 2017، وقد تضمن حقول الجائزة ستة التي يندرج كل حقل منها تحت “موضوعين”.

وقد تم أعلنت الهيئة العلمية لجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب في بيان صار عنها عن منح “جائزة العلوم الطبية والصحية في الطب الوقائي، وتشمل اللقاحات، والأمراض المعدية إلى الدكتور حسن البدوي من جمهورية مصر العربية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة”.

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وأعلنت أيضا عن فوز إبراهيم عبدالحليم من جمهورية مصر العربية، بجائزة مجال تكنولوجيا الناتو وتطبيقاتها، ويعمل في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا”.

كما أعلنت الهيئة في بيانها عن فوز “الدكتور محمد مرزوق أيضا من جمهورية مصر العربية بجائزة حقل العلوم الهندسية، البنية التحتية الحضرية من جامعة القاهرة”.

كما أعلن بيان الهيئة “عن حصول الدكتور عبدالله عسري في المملكة العربية السعودية بجائزة العلوم الأساسية المواد الوظيفية الذكية، في حين تقاسم جائزة العلوم التكنولوجية والزراعية، والأمن الغذائي وسلامة الغذاء كل من الدكتور عبدالله السعدي بعُمان، والدكتور أنس النابلسي بالأردن”.

وقد فاز بجائزة العلوم الاقتصادي والإدارية حول الدور التنموي لاقتصاد المعرفة، رائد مساعدة بالأردن، من الجامعة الأردنية العقبة، كما أوضح البيان “إن اللجنة قد ارتأت بحجب الجائزة في موضوع الكيمياء العضوية البيولوجية، والتحولات البيولوجية للمركبات التي تؤدي لاكتشاف العقاقير، لعدم ارتقاء الطلبات المقدمة لمستوى الجائزة، كما ارتأت حجب الجائزة الخاصة بموضوعي الترجمة وأثرها في نقل المعارف، وتفكك الأسرة وأثره الاجتماعي”.

“وتندرج تلك الجوائز ضمن حقل الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية، فيما حجبت اللجنة كذلك موضوع إدارة الطاقة، والطاقة المتجددة المندرج ضمن حقل العلوم التكنولوجية والزراعية”.

كما أعلنت الهيئة عن “استقبال منذ الإعلان عن موعد بدء دورة عام 2017م، ما يقارب من مائتين وستة وأربعين طلب ترشح إلى الجائزة جميعها من باحثين عرب يعملون في مؤسسات أكاديمية وعلمية في جميع أنحاء العالم”.

وقد أعلن المؤسسة عن إطلاق جائزة الباحثين العرب خلال عام 1982م، تقديراً من مؤسسة شومان للنتائج البحث العلمي والعمل على زيادة المعرفة التطبيقية والعلمية وإلى جانب العمل على دفع ثقافة البحث العلمي والإسهام في حل جميع المشكلات العالمية، الإقليمية، والمحلية.

والهدف من تلك الجائزة هو العمل على إعداد جيل من الخبراء المتخصصين والباحثين العرب في الميادين العلمية المختلفة، والإسهام في دعم البحث العلمي في العالم العربي والعمل على تفعيله.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن الجائزة تضمن العديد من الحقول العلمية ومنها:

العلوم الطبية والصحية.

العلوم الهندسية.

هندسة أنظمة الاتصالات.

الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية.

العلوم التكنولوجية والزراعية.

والعلوم الاقتصادية والإدارية.

وتتكون الجائزة من شهادة تتضمن اسم الجائزة واسم الفائز، والحقل الذي تم فوزه فيه، مع تقديم مكافأة مالية تقدر بحوالي عشرين ألف دولار أمريكي، مع تقديم درع يحمل اسم الجائزة مع شعارها.

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