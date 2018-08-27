تعرف على الموعد النهائي لسداد رسوم تقنين أراضي الدولة

منذ 50 دقيقة أخبار مصر
تعرف على الموعد النهائي لسداد رسوم تقنين أراضي الدولة
إستعادة الأراضي المنهوبة إلى الدولة

أعلنت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها ، برئاسة المهندس شريف إسماعيل ، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ، اليوم الإثنين ، أن المهلة التي منحتها مجددا لسداد رسوم الفحص والمعاينة ، والتي سوف تنتهي يوم 27 سبتمبر المقبل ، ليست قابلة للتجديد ، مطالبة الجميع بالالتزام بسداد المستحقات قبل انتهاء المهلة ، لتفادي موجات الإزالة التي سوف تحدث ، حال عدم سداد مستحقات الدولة.

وفي بيان صحفي عنها ، اليوم الإثنين ، أكدت اللجنة أنها مستمرة في موجات الإزالة بكل قوة ، للتعديات على أراضي الدولة ، التي لا يجوز تقنينها ، وفقا للجدول الزمني المحدد لها ، لافتة إلى أنها سوف تتعامل بحسم ، مع أي تعديات ، وكذلك حالات التعدي الصارخة ، هذا فضلا عن استمرار موجة الإزالة ، للتعديات الموجودة في منطقة سهل الطينة ، مع عرض تقرير دوري على اللجنة لمتابعة ما تم تنفيذه.

وطالبت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها ، محافظات الجمهورية كافة ، بالالتزام بالتوجيهات الصادرة ، بشأن وضع خطط لحماية الأراضي المستردة وحسن استغلالها ، منعا لعودة التعديات عليها ، فضلا عن استمرار فتح مكاتب في المراكز والمدن الرئيسية داخل كل محافظة ، لاستخراج أذون سداد رسوم الفحص والمعاينة لطالبي التقنين ، ومنع التكدس في مكاتب عواصم المحافظات.

وأوضحت اللجنة أيضا ، استمرار زيادة مجموعات العمل المختصة بالفحص ، ومد فترات عملها لساعات إضافية ، ضمانا لسرعة إنجاز الطلبات ، فضلا عن تشكيل غرف عمليات دائمة في المحافظات ، وربطها بالمنظومة الرئيسية للجنة العليا ، لتوحيد قواعد البيانات وسرعة المتابعة والتدخل ، لإنهاء أي معوقات قد تظهر خلال العمل.

وذكرت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها ، أن ملف تقنين الأراضي عمل لصالح الدولة ، وهناك تنسيق كامل بين الجهات كافة لإنجازه تحت إشراف اللجنة ، دون تباطؤ أو تقاعس ، كما أن هناك إجراءات لمحاسبة كل من يتسبب في تعطيل العمل في هذا الملف ، المستهدف الإنتهاء منه بنهاية العام الحالي 2018.