تعرف على الموعد النهائي لسداد رسوم تقنين أراضي الدولة

Advertisements

أعلنت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها ، برئاسة المهندس شريف إسماعيل ، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ، اليوم الإثنين ، أن المهلة التي منحتها مجددا لسداد رسوم الفحص والمعاينة ، والتي سوف تنتهي يوم 27 سبتمبر المقبل ، ليست قابلة للتجديد ، مطالبة الجميع بالالتزام بسداد المستحقات قبل انتهاء المهلة ، لتفادي موجات الإزالة التي سوف تحدث ، حال عدم سداد مستحقات الدولة.

وفي بيان صحفي عنها ، اليوم الإثنين ، أكدت اللجنة أنها مستمرة في موجات الإزالة بكل قوة ، للتعديات على أراضي الدولة ، التي لا يجوز تقنينها ، وفقا للجدول الزمني المحدد لها ، لافتة إلى أنها سوف تتعامل بحسم ، مع أي تعديات ، وكذلك حالات التعدي الصارخة ، هذا فضلا عن استمرار موجة الإزالة ، للتعديات الموجودة في منطقة سهل الطينة ، مع عرض تقرير دوري على اللجنة لمتابعة ما تم تنفيذه.

Advertisements

وطالبت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها ، محافظات الجمهورية كافة ، بالالتزام بالتوجيهات الصادرة ، بشأن وضع خطط لحماية الأراضي المستردة وحسن استغلالها ، منعا لعودة التعديات عليها ، فضلا عن استمرار فتح مكاتب في المراكز والمدن الرئيسية داخل كل محافظة ، لاستخراج أذون سداد رسوم الفحص والمعاينة لطالبي التقنين ، ومنع التكدس في مكاتب عواصم المحافظات.

وأوضحت اللجنة أيضا ، استمرار زيادة مجموعات العمل المختصة بالفحص ، ومد فترات عملها لساعات إضافية ، ضمانا لسرعة إنجاز الطلبات ، فضلا عن تشكيل غرف عمليات دائمة في المحافظات ، وربطها بالمنظومة الرئيسية للجنة العليا ، لتوحيد قواعد البيانات وسرعة المتابعة والتدخل ، لإنهاء أي معوقات قد تظهر خلال العمل.

وذكرت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها ، أن ملف تقنين الأراضي عمل لصالح الدولة ، وهناك تنسيق كامل بين الجهات كافة لإنجازه تحت إشراف اللجنة ، دون تباطؤ أو تقاعس ، كما أن هناك إجراءات لمحاسبة كل من يتسبب في تعطيل العمل في هذا الملف ، المستهدف الإنتهاء منه بنهاية العام الحالي 2018.