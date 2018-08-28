الصحة: ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 55 حالة

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صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد عن وقوع حالة وفاة جديدة بين الحجاج المصريين داخل أراضي المملكة العربية السعودية ليرتفع بذلك حالات الوفيات بين الحجاج إلى 55 حالة.

وقد أعلن المستشار الطبي لجمهورية مصر العربية في السعودية والمشرف العام على البعثة الطبية الدكتور عمرو قنديل قائلاً “توفيت الحاجة تسمى بهية محمد إبراهيم جمعة البالغة من العمر سبعين عاماً من محافظة كفر الشيخ، وهي تابعة لحج السياحة، وقد توفيت الحاجة بهية في المدينة المنورة”.

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وأضاف “إن الوفاة قد وقعت بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية”، وأوضح “إن غرفة طوارئ البعثة الطبية في مكة المكرمة قد تلقت بلاغ بحالة الوفاة، وأنه يتم خلال الوقت الراهن التنسيق مع السلطات السعودية المختصة من أجل استخراج شهادة الوفاة”.