إغلاق كوبري الدقي المعدني 3 أسابيع تبدأ من الغد الثلاثاء لأعمال الصيانة

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بالتنسيق مع شركة المقاولون العرب، أعلنت محافظة الجيزة، اليوم الإثنين الموافق 27 أغسطس، أنه اعتباراً من الساعة 12 مساء غد الثلاثاء فى أعمال الصيانة بكوبرى الدقى المعدنى “تغيير طبقة الأيبوكس وصيانة الفواصل المعدنية” للاتجاه القادم من ميدان الأورمان باتجاه كوبرى 6 أكتوبر وشارع البطل أحمد عبد العزيز، وذلك لرفع كفاءة الكوبرى وتسهيل الحركة المرورية.

وذكر اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة إن أعمال الصيانة بالكوبرين ستتم على مرحلتين لمدة ثلاثة أسابيع مع ترك حارة مرورية لحركة سير السيارات؛ مضيفًا أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لفتح شارع التحرير أسفل كوبرى الدقى لتيسير المرور للسيارات وتركيب لوحات إرشادية وتكثيف التواجد المرورى لتيسير حركة السيارات ومساعدة قائدى السيارات فى الإتجاهات الجديدة.

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