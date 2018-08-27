الصحة: ارتفاع وفيات الحجاج المصريين لـ 53 حاجًا

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أعلنت مصادر بوزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الإثنين، ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين ليصل 53 حالة،

وأشار رئيس البعثة الطبية للحج د.محمد شوقي، أن المتوفي هو الحاج رجب محمد إسماعيل عبدالمنعم،61 عامًا، من محافظة سوهاج، ويتبع حج السياحة، وتوفي في المدينة المنورة.

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وأكد “شوقي”، أن الحاج توفي إثر هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، مشيراً إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، ويجرى التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.

وتواصل العيادات الطبية الخاصة ببعثة الحجاج المصريين بالأراضي المقدسة، استقبال المرضى من الحجاج المصريين؛ وقال اللواء عمرو لطفى الرئيس التنفيذى لبعثة الحج، إنه سيتم تفويج أول فوج من حجاج القرعة غدًا الثلاثاء للسفر من مطار جدة للقاهرة.

وتابع الرئيس التنفيذى لبعثة الحج المصرية أن جميع الحجاج المصريين بخير وبصحة جيدة فرحين بأن منَّ الله عليهم بأداء فريضة الحج.

وقال الرئيس التنفيذى لبعثة الحج: “حرصنا على حجز فنادق قريبة من الحرم النبوى لحجاجنا حتى لا يتكبدوا أية مشقة ولراحة ضيوف الرحمن” كان ذلك بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالتيسر على الحجاج.