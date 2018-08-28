وزير الطيران: بدأ تسيير جسر جوي لعودة ما يقرب من 100 ألف حاج

أعلنت وزارة الطيران المدني، اليوم الإثنين، عن كامل جاهزية واستعداد المطارات المصرية بهيئاتها وشركاتها التابعة لاستقبال رحلات عودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، إذ بدأ تسيير الجسر الجوي لعودة ما يقرب من 100 ألف حاج من الحجاج المصريين من مطاري جدة والمدينة المنورة إلى المطارات المصرية مباشرة وهى القاهرة وبرج العرب والأقصر وأسوان وحجاج الترانزيت القادمين من مختلف أنحاء العالم إلى الأراضي المقدسة عبر مطار القاهرة الدولي، من بينهم حجاج دولتي مالي وفلسطين الذين تقلهم مصر للطيران.

وقام الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني بعقد عدة اجتماعات موسعة مع كافة الجهات المعنية بتنظيم موسم الحج، وأشاد بالتنسيق الجيد والتعاون المثمر مع كافة الوزارات القائمة على تنظيم الحج وهى وزارة الداخلية والتضامن الاجتماعي والسياحة والأوقاف والصحة والمالية وغيرها وكذلك التعاون المشترك مع السلطات السعودية لتذليل كافة العقبات أمام الحجاج وإنهاء إجراءات سفرهم من المطارات السعودية في سهولة ويسر تام، وقام الوزير بجوالات ميدانية في الصالات المخصصة لعودة ضيوف الرحمن للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال رحلات العودة وتلافي حدوث أي مشكلات خاصة أن هذه الفترة تشهد كثافة تشغيل في المطارات المصرية.

كما تفقد يونس المصري تجهيزات الخيمة المكيفة الجديدة التي تم إعدادها خارج مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة أمام صالتي السفر والوصول لاستقبال أسر الحجاج وذويهم، ووجه بتقديم كافة التسهيلات وسرعة إنهاء إجراءات وصول الحجاج، مشيدًا بوجود ضباط جوازات على بعض رحلات العودة ذات الطراز العريض لإنهاء الإجراءات على متن الطائرات وهو ما يمنع التكدس والازدحام في صالات الوصول، كما وافق “المصري” على طلب الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بزيادة أعداد أطباء الحجر الصحي على متن طائرات مصر للطيران لإنهاء الإجراءات الوقائية وتقديم التأمين الطبي الكامل للحجاج القادمين. وفي نهاية الاجتماع دعا وزير الطيران جميع القيادات والعاملين بالوزارة وشركاتها التابعة لرفع درجات الاستعداد للتعامل مع كافة المواقف والحالات الطارئة وشدد على ضرورة الاهتمام وتقديم أفضل الرعاية لكبار السن والمرضي ذوي الاحتياجات الخاصة.

يذكر أن أن مطار القاهرة بدأ في استقبال أولى رحلات الجسر الجوي للشركة الوطنية مصر للطيران، أمس الإثنين، وسط احتفالية كبيرة أمام صالة الوصول بمبنى الرحلات الموسمية احتفالا وابتهاجا بعودة ضيوف الرحمن من الأراضي المقدسة. Advertisements