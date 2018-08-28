تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28 أغسطس 2018

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يسود طقس معتدل الحرارة ، اليوم الثلاثاء ، الموافق 28 أغسطس من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون مائل للحرارة على الوجه البحري ، والقاهرة ، حتى شمال الصعيد ، حار على جنوب الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الثلاثاء ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وبحسب خبراء الطقس ، تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة ، على شمال البلاد ، حيث تتكاثر على السواحل الشمالية ، مع وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة هناك ، بينما تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات النهار ، على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، وتنشط كذلك على خليج السويس والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره ، إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

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وفيما حالة البحر المتوسط ، توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن تكون حالته خفيفة إلى معتدلة ، حيث يبلغ ارتفاع الموج فيه ، ما بين متر إلى متر ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية.

وعن حالة البحر الأحمر ، أوضح خبراء الطقس ، أن حالته تكون مضطربة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ، ما بين مترين ونصف إلى 3 أمتار ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الثلاثاء ، الموافق 28 أغسطس من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، والتي جاءت كالتالي:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 34

وسط الدلتا 25 33

الإسكندرية 27 31

بلطيم 27 31

مطروح 24 31

السلوم 23 30

سيوة 26 37

بورسعيد 26 30

دمياط 26 30

العريش 24 31

رفح 23 31

الإسماعيلية 23 34

السويس 24 33

رأس سدر 25 36

نخل 18 33

نويبع 27 33

طابا 25 34

سانت كاترين 16 32

الطور 27 31

شرم الشيخ 28 37

الغردقة 28 37

مرسى علم 28 34

الفيوم 25 34

بني سويف 25 35

المنيا 26 35

أسيوط 23 34

سوهاج 24 35

قنا 25 36

الأقصر 26 38

أسوان 28 39

أبو سمبل 28 39

الوادي الجديد 28 38

شلاتين 25 36

أبو رماد 26 35

رأس حدربة 27 34

حلايب 27 34