9 معلومات عن خدمات الصرف الصحي في محافظة الجيزة

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تسعى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، لتوصيل الصرف الصحي إلى القرى المحرومة منه ، لخدمة المواطنين والارتقاء بحياتهم.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، عدد القرى التي تستهدف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، توصيل خدمة الصرف الصحي لها في محافظة الجيزة ، وهي كما يلي:

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1. يصل عدد قرى محافظة الجيزة إلى 167 قرية.

2. عدد القرى التي يوجد بها صرف صحي ، هي 38 قرية ، وذلك بنسبة تصل لـ23% من قرى المحافظة.

3. عدد القرى التي يتم توصيل صرف صحي لها ، هي 42 قرية ، بما نسبته 25% من عدد القرى.

4. من المقرر الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحي ، لـ7 قرى في محافظة الجيزة ، بنهاية الشهر الحالي.

5. عدد القرى المستهدف الانتهاء من خدمة الصرف بها ، هي «مزغونة في مركز البدرشين ، ناهيا في مركز كرداسة ، المنيا ، الشرفا ، عرب أبو ساعد في مركز الصف ، الأخصاص ، كفر حجازي في مركز منشأة القناطر».

6. يصل عدد السكان في القرى السبعة ، إلى 158 ألف نسمة.

7. من المقرر الانتهاء من توصيل خدمة الصرف الصحي لقرى المحافظة كافة ، قبل العام 2021.

8. من المخطط زيادة عدد القرى المخدومة بالصرف الصحي ، إلى 80 قرية ، وذلك بنسبة تصل إلى 48% من إجمالي قرى محافظة الجيزة.

9. من المخطط رفع عدد سكان قرى محافظة الجيزة ، المنتفعين بخدمات الصرف الصحي ، إلى ما نسبته 62%.​