كل ما تريد معرفته عن الممشى السياحي في مدينة العلمين الجديدة.. الأول من نوعه للمواطنين في الساحل الشمالي

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تعمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، على الانتهاء من مدينة العلمين الجديدة ، حيث تنفذ في الوقت الحالي ، الممشى السياحي الترفيهي في مدينة العلمين الجديدة.

ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، 14 معلومة عن الممشى السياحي الترفيهي ، الذي تنفذه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، في مدينة العلمين الجديدة ، وهي كالتالي:

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1. نفذت شركات المقاولات ، المرحلة الأولى من الممشى السياحي الترفيهي في مدينة العلمين الجديدة ، وذلك بطول 7 كيلو مترات.

2. يتضمن الممشى الترفيهي السياحي في مدينة العلمين الجديدة ، مطاعم وكافتيريات ومولات تجارية.

3. يعد الممشى السياحي الترفيهي في مدينة العلمين الجديدة ، أول ممشى سياحي عام للمواطنين ، في منطقة الساحل الشمالي الغربي.

4. نصيب شركة المقاولون العرب من الممشى السياحي ، 1 كيلو متر.

5. يتضمن الممشى السياحي الترفيهي في شرم الشيخ ، حارات للدراجات.

6. يشهد الممشى السياحي الترفيهي في مدينة العلمين الجديدة ، للمرة الأولى ، إنشاء دورات للمياه وغرف خلع ملابس ، على شاطئ عام في منطقة الساحل الشمالي.

7. يتضمن الممشى السياحي الترفيهي في مدينة العلمين الجديدة ، بحيرة صناعية ، وهي في الوقت ذاته ، خزان للمياه الصالحة للزراعة.

8. يقع الممشى السياحي الترفيهي في مدينة العلمين الجديدة ، بجوار الحديقة المركزية للمدينة ، والتي تعد منطقة ترفيهية ، لوار وسكان المدينة كافة.

9. أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بدء تشغيل مبنى مطعم التبة ، تحت إشراف إدارة عالمية لبنانية ، وبمواصفات قياسية.

10. يتضمن الشاطئ السياحي والممشى الترفيهي في مدينة العلمين الجديدة ط 4 كافتيريات ومطعمين على أعلى مستوى.

11. بلغت نسبة تنفيذ الهيكل الخرساني في المنطقة الترفيهية 80%.

12. تضم المنطقة الترفيهية في مدينة العلمين الجديدة ، 40 مبنى للأنشطة التجارية والخدمية المختلفة ، وهايبر ماركت.

13. تتسع المنطقة الترفيهية في مدينة العلمين الجديدة ، لاستيعاب 3 آلاف سيارة.

14. من المقرر الانتهاء من أعمال التشطيبات في المنطقة الترفيهية بمدينة العلمين الجديدة ، خلال شهر فبراير المقبل.