تعرف على مشروع قانون إنشاء صندوق لتمويل زواج الشباب.. يمنح 60 ألف جنيه تسدد على 12 عاما

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يستعد مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، لمناقشة عدة قوانين مهمة في دور الانعقاد المقبل ، أبرزها مشروع قانون لإنشاء صندوق لتمويل زواج الشباب.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أبرز نقاط مشروع قانون إنشاء صندوق لتمويل زواج الشباب ، المقرر أن يناقشه مجلس النواب المصري ، في دور الانعقاد المقبل ، وهي كالتالي:

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1. يمنح صندوق تمويل زواج الشباب «قرض زواج» ، وتكون فترة السماح عام واحد ، ويتم تسديد القرض بأقسام متساوية ، وذلك بحد أقصى 400 جنيه شهريا.

2. نوقش مشروع قانون إنشاء صندوق لتمويل زواج الشباب ، في دور الانعقاد الثالث ، وأوصت لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب ط بإعادة مناقشته مرة أخرى في دور الانعقاد المقبل.

3- موارد صندوق تمويل زواج الشباب ، هي العقبة الحقيقية ، وهناك محاولات لإيجاد حلول للأزمة.

4. بحسب مشروع قانون إنشاء صندوق لتمويل زواج الشباب ، فإن معدل العنوسة في مصر ، يمثل نسبة 17% من الفتيات اللاتي في عمر الزواج.

5. يوجد أكثر من 14 ألف قضية منظورة أمام المحاكم لإثبات البنوة ، وذلك وفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون إنشاء صندوق لتمويل زواج الشباب.

6. يهدف مشروع قانون إنشاء صندوق لتمويل زواج الشباب ، لمنح الشباب المقبل على الزواج ، تمويلا بقرض حسن دون فائدة ، وبآلية سداد على 12 عاما، وذلك بقيمة 60 ألف جنيه.

7. صندوق تمويل زواج الشباب ، يكون تابعا لرئيس الجمهورية.

8. من بين شروط الحصول على قرض الزواج ، ألا يقل عمر طالب القرض عن 19 عاما ، وأن يكون الزواج هو الأول للشاب ، ويستثنى من ذلك من توفيت زوجته الوحيدة ، ومن طلق زوجته الوحيدة قبل الدخول بها ، أو تم التفريق بينهم.

9. مشروع قانون إنشاء صندوق لتمويل زواج الشباب ، اشترط تقديم عقد نكاح رسمي ، مصدق من المحكمة المختصة ، أو محضر خطبة للمسيحيين.