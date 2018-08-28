8 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع العاشر.. وإصابة 8 عمال باختناق

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دفعت قوات الحماية المدنية في محافظة الشرقية ، تحت إشراف العميد أحمد الشوادفي مدير الحماية المدنية في الشرقية ، وبتوجيهات من اللواء عبد الله خليفة ، مدير أمن الشرقية ، قبل قليل ، بـ8 سيارات إطفاء ، للسيطرة على حريق شب في مصنع ملابس في المنطقة الصناعية الثانية بمدينة العاشر من رمضان.

وفي صعيد متصل ، أصيب 8 عمال في المصنع ، بحالات اختناق ، إثر اندلاع النيران في المصنع ، وجار إسعافهم.

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كان اللواء عبد الله خليفة ، مدير أمن الشرقية ، تلقى إخطارا من اللواء محمد والي ، مدير المباحث الجنائية ، يفيد بتلقيه بلاغا من قسم أول العاشر من رمضان ، بنشوب حريق في مصنع لتصنيع الملابس الجاهزة ، في مدينة العاشر من رمضان ، بينما وصلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين.