الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنع العاشر.. والتحريات: الحريق شب داخل المخزن

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سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة الشرقية ، برئاسة العميد أحمد الشوادفي ، وتحت إشراف اللواء عبد الله خليفة ، مدير أمن الشرقية ، قبل قليل ، على الحريق الذي شب صباح اليوم الثلاثاء ، في مصنع لتصنيع الملابس الجاهزة في المنطقة الصناعية الثانية بمدينة العاشر من رمضان.

كان اللواء عبد الله خليفة ، مدير أمن الشرقية ، تلقى إخطارا من اللواء محمد والي ، مدير المباحث الجنائية ، يفيد بتلقيه بلاغا من قسم أول العاشر من رمضان ، بنشوب حريق في مصنع للملابس الجاهزة ، حيث دفعت قوات الحماية المدينة ، بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة علي الحريق وإخماده.

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التحريات الأولية لمكان الحادث ، أوضحت أن المصنع مقام على مساحة 750 مترا ، وأن الحريق شب داخل مخزن المصنع بالمنتج الخام ، حيث التهمت النيران كميات منه.

وأسفر الحريق عن إصابة 8 عمال في المصنع بحالات اختناق ، تم إسعاف بعضهم في الحال ، وتحويل آخرين إلى مستشفى التأمين ، كما تم انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق لبيان سبب حدوثه ، وتشكيل لجنة لتحديد نسبة الخسائر.