السيسي يناقش استراتيجية «التضامن» للحماية الاجتماعية

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الثلاثاء ، الدكتورة غادة والي ، وزيرة التضامن الاجتماعي ، لاستعراض استراتيجية الوزارة ، الخاصة ببرامج الحماية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية ، وذلك حسب ما صرح اليوم الثلاثاء ، السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي ، التقى أمس الإثنين ، نظيره الفيتنامي تران داي كونج ، في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة «قصر الاتحادية» ، حيث عقدا جلسة مباحثات مشتركة وقمة ثنائية ، انتهت بتوقيع 7 مذكرات تفاهم واتفاقية تآخٍ بين مصر وفيتنام.

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